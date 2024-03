El PSOE de Córdoba exige mejoras en las calles de Huerta de la Reina

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez reclamó este domingo al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), a través de un comunicado mejoras en los acerados y nuevos aparcamientos en el barrio de Huerta de la Reina. El edil visitó la zona junto a representantes vecinales.

Según informó el PSOE, Dobladez ha podido «comprobar in situ las carencias que le han trasladado relativas a infraestructuras urbanísticas, sobre todo del mal estado y escasez de acerados, ante la alta densidad de tráfico que sufre la zona, y la necesidad de nuevas bolsas de aparcamiento, que fueron prometidas por el gobierno local del PP, pero que no se han llevado a término».

Dobladez insistió en que Huerta de la Reina «es uno de los barrios que no tiene la atención necesaria» del Consistorio y «persiste en carencias que no son atendidas, en concreto la mejora de acerados», que es necesaria «para garantizar la seguridad de sus vecinos a la hora de poder andar» por su barrio, «debido al alto nivel de tráfico que tiene». Además, persiste «una demanda histórica no satisfecha, como son zonas de aparcamiento», ya que «es un barrio que usa la gente que va al centro y en el que el gobierno del PP se comprometió a hacer una zona verde de parking, que no se ha hecho».

En cuanto a equipamientos, el edil del PSOE dijo que «no cuenta con centro cívico, ni espacios públicos para actividades y talleres, ni tampoco con zona recreativa para niños, que es muy necesaria», y «los vecinos también nos trasladan que Huerta de la Reina requiere de más servicio de limpieza», resultando que, además, «se han suprimido muchas papeleras», y «se necesita de una mayor presencia policial que garantice que los ciudadanos se sientan protegidos, sobre todo por la tarde noche».