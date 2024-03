Nueva rutina en la compra en Córdoba

El encarecimiento de la cesta de la compra ha llevado a muchas personas a variar sus hábitos de consumo examinando el precio de cada producto para priorizar un máximo ahorro. Los comerciantes han notado este cambio de hábitos a la hora de ir a comprar. La mayoría de ellos coinciden en que la clientela hace compras más pequeñas para consumo diario. En la rutina anterior eran comunes las compras para un periodo más largo como semanas o para el mes, pero «ahora vienen hasta dos veces a la semana, y te piden piezas, ya no compran tanto por kilos», explica la placera Carmen Luque, de la Frutería Serrano Luque, ubicada en el mercado de Ciudad Jardín. La vendedora explica la gran subida que han tenido estos productos, como el pimiento, que de 1,50 euros el kilo, "ahora no baja de los dos euros; o la coliflor, que ha pasado de 1,40 euros la pieza, aproximadamente, a los dos euros. «La gente se va a grandes supermercados a comprar y sabe que mucha de la fruta y verdura viene de fuera o no tiene tanto sabor, pero van por ahorrarse algo. Luego cuando vienen me dicen que notan bastante la diferencia de sabor», reconoce la vendedora.

Fruta | Los placeros del puesto de verduras y frutas Serrano Luque. / VÍCTOR CASTRO

«Ahora miran más los precios y compran poco a poco», explica José Antonio Pérez, de Carnicería Pepe, ubicada en el mismo mercado. Hay carnes que siguen siendo demandadas, como la ternera o pollo, aunque también han subido su precio, y otras que se han convertido en productos de lo más cotizados, como el cordero. «Si ya es una carne que se suele consumir poco en Córdoba, imagina si lo pones más caro», afirma. La subida de precios también hace estragos en la economía local, ya que hay productos de cercanía que pasan a un plano secundario por otros de importación con un menor coste. Por ejemplo, en esta carnicería, además del rabo de toro fresco a 14,80 euros, hay otro congelado de importación a dos euros menos,12,80, una diferencia que a muchos les hace decidirse por el segundo.

Carne | José Antonio Pérez, de Carnicería Pepe. / VÍCTOR CASTRO

Los productos lácteos son unos de los que más subida han experimentado. El queso es uno de los alimentos en los que más se puede ver esa diferencia. «Hay algunos tipos que han duplicado su precio», afirma Rafael Valles, del puesto de alimentación que lleva su nombre en el mercado de la plaza de La Corredera. «Y van a seguir subiendo, no estoy tan convencido de que lo peor haya pasado», reconoce el placero, quien explica que otros alimentos como el jamón no ha experimentado tanta subida.

En cuanto a los pescados, como explica Janeth García, encargada de Pescados y Mariscos Burgos, «los clientes vienen a comprar el pescado justo para el día». Los precios han afectado a todo el pescado por igual, comenta, y pone como ejemplo que el boquerón nacional ha pasado de unos cinco euros el kilo a siete euros.