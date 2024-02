Celdas en el sótano y celdas en el techo: los adelantos de la Policía para el siglo XXI

Las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional ya están en marcha y serán una realidad, si todo va bien, a finales del año que viene. Para entonces Córdoba dispondrá de un edificio moderno, sostenible y eficiente. Más o menos, como se hacen ya todos los edificios públicos, por aquello del cambio climático. Apostar por lo verde supone también, de forma indirecta, hacerlo por el ahorro de costes, con lo que eso tiene de bueno para las arcas públicas.

Las características de este nuevo equipamiento llaman la atención por sus capacidades. Desde un punto de vista arquitectónico el edificio no tiene nada destacable; no es el Guggenheim, ni tampoco está concebido para intentar parecérsele porque no acogerá obras de arte, sino sobre todo policías (los más) y delincuentes (es de esperar que los menos). Es un equipamiento con un diseño práctico y sobre todo eficiente. Lo importante está en su interior.

Superficie y distribución

La superficie construida será enorme, superior a los 15.500 metros cuadrados. Eso es casi lo mismo que tres veces la Corredera, pero desde fuera el edificio nuevo engañará a la vista. Tendrá tres plantas sobre rasante y otras dos bajo el suelo, que ocuparán casi toda la parcela original. Cuando esté operativa, en la comisaría trabajarán más de 600 funcionarios, casi todos ellos policías. También habrá espacio para los abogados, despachos, áreas de atención a la ciudadanía e incluso tres patios que servirán para darle luz a las estancias y un toque cordobés al edificio.

Infografía con uno de los patios interiores de la comisaría. / Córdoba

Aparcamientos y prácticas de tiro

En la planta inferior del sótano estarán los aparcamientos y una galería para prácticas de tiro con armas cortas. El nivel justo por encima albergará las celdas para los detenidos, con capacidad para seis habitáculos individuales, dos colectivos y otros dos para incomunicados. Los arquitectos han tenido en cuenta incluso el diseño de los recorridos de prisioneros y testigos para que estos no se crucen entre sí.

Simulación del aspecto que tendrá la fachada de la nueva comisaría. / Córdoba

Sistemas energéticos

En el techo de la nueva comisaría también habrá celdas, pero de otro tipo: son placas fotovoltaicas, de las que está previsto colocar tantas como quepan en la superficie hábil. Allí, en la Fuensanta, no imperan las normas urbanísticas que dificultan colocar paneles solares en los entornos protegidos del Centro histórico. La intención de Interior es que el edificio sea prácticamente autosostenible y no tenga que consumir apenas energía. La climatización y producción de agua caliente, además, se hará con aerotermia, un sistema energético de última generación que, curiosamente, emplea refrigerantes para generar calor.

Otra característica novedosa de la comisaría serán las lamas orientables y motorizadas en el exterior, que permiten aprovechar la luz durante el día y cerrar el edificio de forma hermética durante la noche. El agua de lluvia se recogerá para los sanitarios y habrá puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos siempre que sean transportes oficiales.