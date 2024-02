La delegada de Cultura y presidente del Instituto de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, ha comunicado que será Juan Miguel Moreno Calderón, el actual coordinador de Cultura, quien hará las labores de gestión al frente de los teatros municipales de Córdoba tras el cese por “pérdida de confianza” del que ha sido hasta ahora gerente Carlos Aladro. La junta de gobierno local ha oficializado hoy este cese que una parte de los trabajadores del IMAE habían solicitado a la propia Albás a través de un escrito.

La delegada de Cultura ha agradecido hoy el desempeño laboral de Carlos Aladro, pero ha insistido en los argumentos ofrecidos hasta ahora por el equipo de gobierno sobre la pérdida de confianza hacia este directivo que “no ha encajado en el equipo” y que “no se ha adaptado” a la forma de trabajar del IMAE.

Un equipo que es un referente

Asimismo la delegada ha recordado que el PP se presentó a las elecciones con un proyecto cultural definido, que quieren llevar a cabo de la mano del equipo del IMAE, que “lleva desempeñando muchos un trabajo extraordinario” y es “un referente”. Asimismo Albas ha dicho que no le consta que haya denuncias en la inspección de trabajo por acoso laboral, ni que una parte de los trabajadores se hayan desmarcado del escrito que pedía el cese (avalado por los representantes de CCOO y UGT), pero ha asegurado que ella misma ha mantenido muchas reuniones tanto con los trabajadores como con el hasta ahora gerente, al que trató de explicar que había que hacer "las cosas de forma moderada" y que contaba "con un equipazo". Respecto a la postura del propio gerente, Isabel Albás cree que en sus declaraciones públicas ha quedado “meridianamente claro que no se encontraba a gusto y no se sentía aceptado” en el IMAE y que había descrito el ambiente laboral como "tóxico".

La delegada entiende que está dentro de la libertad de expresión que un grupo de creadores estén recogiendo firmas de apoyo a Aladro, pero que no será algo que le lleve a replantearse el cese. El Ayuntamiento de Córdoba aún no ha decidido el método que elegirá para nombrar al siguiente gerente y entiende que el despido de personal de confianza está dentro de la norma y tasada por ley.