Un Cántico con "mucho flow"

La nueva Biblioteca Grupo Cántico ha abierto esta mañana sus puertas al público en general y, como se esperaba, ha concitado el interés y la curiosidad de centenares de cordobeses que han llenado prácticamente todas sus salas. Había de todo, desde paseantes ocasionales hasta lectores de periódicos, pero el colectivo mayoritario, sin ninguna duda, han sido los estudiantes. Algunos han hecho cola desde antes de las 9 de la mañana, hora de apertura.

Todo ha ido muy fluido, sin incidencias ni problemas, tal como explica el director de la Biblioteca, Francisco del Río, que calcula la afluencia en unas 350 personas al mismo tiempo a media mañana. Los jóvenes han sido legión. Han curioseado por las nuevas dependencias y estancias y han tomado posesión de algún punto de lectura para hincar los codos. Saben cómo funciona una biblioteca, da igual lo moderna que sea. "Los jóvenes no son el problema, son la solución", apuntaba Del Río para describir la capacidad de amoldarse de los estudiantes ante cualquier novedad. "Todo está fluyendo maravillosamente. Tienen un instinto natural y se adaptan enseguida si se les da un buen servicio", apunta. De modo que "todo ha ido con mucho flow, como dicen los jóvenes".

"Flow" (fluir en inglés) es un término de la cultura hip-hop urbana que se aplica a las canciones pegadizas, que funcionan. Ahora ha trascendido los límites de la música y se aplica a cualquier cosa que destaca, que gusta, que fluye con naturalidad... en resumidas cuentas, algo atractivo. Así ven los nuevos usuarios esta Biblioteca Pública del Estado que lleva el nombre de Grupo Cántico, la asociación de poetas, escritores y artistas que surgió en Córdoba en los años 40 del pasado siglo.

Estudiantes aislados

Claudia y Andrea comparten mesa en la sala de lectura de prensa mientras estudian, respectivamente, las oposiciones de Magisterio y Derecho y ADE. Antes iban a las bibliotecas de facultades de la UCO, pero "esta es mucho mejor" porque "es muy amplia". Aquí piensan quedarse el resto del día con sus estudios, como otros muchos universitarios que pululaban por las tres plantas del edificio, incluso en la sala infantil. En silencio, como corresponde a una biblioteca. Y la mayoría de ellos aislados del mundanal ruido no por la cubierta insonora de la construcción, que reviste tanto las paredes exteriores como los paneles interiores, sino por enormes auriculares inalámbricos que les conectan con otro planeta mientras dure la batería.

Hay sitio también para lectores asiduos de prensa, por lo general personas mayores -los de mediana edad optaban por El Jueves-. Juan se recreaba con un periódico nacional, actividad diaria que ya realizaba en la antigua biblioteca de Amador de los Ríos, ahora vacía, desde hace 15 años. "También estudio Psicología o leo libros", sostiene antes de calificar como "una maravilla" esta obra de ingeniería que ha tardado 20 años en ser una realidad. Si acaso, Juan ve como un problema menor la falta de insonorización en la sala de lectura de prensa, adyacente a la entrada principal, donde esta mañana decenas de personas realizaban todo tipo de trámites, como obtener el carné o entregar algún libro prestado.

El historiador y crítico de arte Ángel Luis Pérez Villén aprovechaba la primera jornada de apertura para deambular por las salas de la Biblioteca Grupo Cántico. "Teníamos ganas ya, porque yo era asiduo de la anterior biblioteca. Fíjate el aspecto que tiene, con muchos servicios y mucha luz", asegura. Y concluye: "Aquí se tiene que trabajar de lujo". Hay sitio también para los investigadores, que disponen de una sala propia y reservada con el nombre de un insigne poeta cordobés, Pablo García Baena.

Todo es gratis

Ha sido un día en el que también se han visto curiosos. Sorprende que aún haya personas que pregunten si los servicios de una biblioteca son gratis, pero así ocurre. Quizás tenga algo que ver el imponente aspecto de la Biblioteca Grupo Cántico. Lo bueno es que lo gratis, incluso los libros, siempre atrae a la gente. En la puerta, un hombre mayor preguntaba "si la entrada es libre". ¡Por supuesto! Dentro, otro nuevo usuario inquiría a un empleado si "el carné es gratis". Pues no faltaba más. En los años 60, las pequeñas bibliotecas municipales que empezaban a surgir en la provincia cobraban una pequeña cuota a sus lectores, que servía para cubrir los gastos básicos. Lápices, gomas, papel... y por supuesto para comprar libros. Los ayuntamientos no tenían dinero para financiar una actividad que por entonces la sociedad consideraba una fruslería propia de ricos. Pero desde los años 80, recuerda Francisco del Río, "se consagró la lectura como un derecho". Ya no hay, por suerte, pueblos sin libros, lo que por fuerza supone que también hay lectores. Quien lo dude puede pasarse aún por la Biblioteca Grupo Cántico.