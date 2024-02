El campo cordobés tiene el peor sueldo de las ocho provincias andaluzas

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), UGT y CCOO destacan que en 2024 se negociarán los convenios colectivos de sectores relevantes para la provincia como el campo y la hostelería, aunque también se trabaja en otros como derivados del cemento; confiterías (ambos paralizados) y oficinas y despachos (caducado desde hace años). Ya se ha firmado el convenio de transporte de mercancías (con un incremento salarial del 3% para 2024, como establece el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) y está pendiente el de transporte de viajeros.

En cuanto a los planteamientos de los sindicatos sobre estos acuerdos, el secretario general de Industria de CCOO, Agustín Jiménez, subraya que «el convenio del campo de Córdoba (que afecta a 70.000 trabajadores) es el más bajo de Andalucía, el que recoge salarios más bajos», y lamenta que «ganan lo mismo todos los trabajadores, con independencia de la categoría y la formación». Entre otras ideas, señala que excluye a subsectores como el almacenamiento y la manipulación de alimentos, y plantea la necesidad de reducir el plazo para dar de alta o de baja, que ahora es de 21 días, «para luchar contra el fraude».

Las principales reivindicaciones

Por su parte, Pedro Téllez, secretario general de Agro en UGT, apunta que las principales reivindicaciones serían equiparar trabajadores eventuales y fijos; la adopción de permisos retribuidos y el seguro de incapacidad permanente para los trabajadores agrarios.

Los sindicatos quieren que "no haya gente contratada dos horas" en hostelería y "echando 10"

En el caso de la hostelería, Manuel Casado, secretario general de Servicios de CCOO, avanza que «vamos a exigir, sobre todo, la recuperación de salario y más derechos». De este modo, afirma que «la gente, con 1.200 euros al mes, no come», y reivindica «que no haya economía sumergida, gente contratada dos horas y echando 10».

Recuperar lo perdido

De otro lado, Juan Martínez, secretario general de Servicios de UGT, coincide en detallar que «queremos recuperar los IPC que este tiempo (desde la pandemia) han venido estando por encima de las subidas salariales», ya que «se ha perdido un poder adquisitivo importante».