"Igual que unas puertas se cierran, hay otras que se abren", así define la estudiante de Las Palmeras, Loli Carmona, la oportunidad que le ofrece el Programa para favorecer la incorporación y promoción académica del alumnado del barrio de Las Palmeras en la Universidad de Córdoba. Una ayuda que nace entre el compromiso de la institución académica y la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de la barriada cordobesa para ofrecer oportunidades académicas a las nuevas generaciones del barrio.

En este curso, 13 alumnos serán becados gracias a esta ayuda. "Me enteré y me pareció una gran oportunidad, el pedir la beca es porque no podemos permitirnos algunos lujos como estudiar en otros sitios", ha comentado la joven de 18 años que se esforzará para convertirse en Guardia Civil Judicial. Este tipo de ayudas suponen una motivación para seguir estudiando y alcanzar las metas profesionales de estos jóvenes.

Un doble esfuerzo

Muchos de estos jóvenes realizan un doble esfuerzo, ya que tienen que estudiar y trabajar a la vez para llevar un aporte económico al núcleo familiar, por ello, como ha reconocido la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, el programa cuenta con una ayuda familiar para cubrir las necesidades básicas y permitir al alumno centrarse en los estudios. La brecha digital y lingüística son otros de los asuntos a los que tienen que hacer frente estos jóvenes, por lo que la beca conlleva un curso de 60 horas de inglés impartido por UCO Idiomas para que el alumnado pueda mejorar su nivel. También se le dará material como un ordenador y enlace wifi para permitir a los alumnos desarrollar su carrera. "Este programa ha tenido un impacto muy importante, cada año hemos recibido más solicitudes y eso quiere decir que los jóvenes saben que tienen esa oportunidad, y que si se esfuerzan, pueden acceder a la beca, tienen un aliciente para seguir estudiando", ha detallado Pinzi.

Con un grupo de voluntarios

Otra de las oportunidades que presta la ayuda es el compromiso de un grupo de voluntarios universitarios que ofrecerá acompañamiento y motivación a cada estudiante becado de Las Palmeras para que continúen con sus estudios. "Hemos recibido 20 solicitudes, eso quiere decir que nuestra universidad es cada día es más solidaria, inclusiva", ha indicado Pinzi. En nombre de este grupo, Rocío Rueda, estudiante de tercer curso del Grado de Educación Infantil, reconoce que cuando se enteró de la oportunidad, "me pareció una idea muy interesante porque cuando yo estaba en Secundaria o Bachillerato, me hubiese gustado tener relación con alguien de la Universidad", puesto que reconoce que en ocasiones "la falta de motivación de los alumnos viene por el desconocimiento de esa etapa universitaria, mi idea no era meterme en un Grado, y ahora mismo estoy agradecida de cursarlo".

El programa está más que consolidado en la barriada, prueba de ello es que en esta séptima edición se han alcanzado hasta 40 solicitudes para inscribirse. "En un primer momento, era algo inexplicable, salieron solo tres becas, y a día de hoy son 13 alumnos", ha indicado el presidente de la asociación vecinal, Luis Maya, quien ha confesado que esperaba un éxito más a largo plazo, sin embargo, se ha cumplido mucho antes de lo esperado, "ya se ha consolidado, es difícil mantenerlo, pero ahí estamos".

Frenar el absentismo escolar

El fin de estas ayudas es aumentar la implicación en las enseñanzas universitarias del alumnado en esta barriada, así como evitar el absentismo escolar, reducir el nivel de fracaso y abandono escolar, facilitar el acceso a la Universidad, promover el éxito académico y la obtención de titulaciones de Grado en la Universidad de Córdoba. Los padres y madres también son un gran apoyo para los estudiantes, ya que "se interesan para que los hijos estudien", ha indicado Maya.