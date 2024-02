Testimonios por los 45 años de trasplantes en Córdoba: las historias de María del Carmen, Pilar, Rafael y Samuel

Este martes 6 de febrero de 2024 se cumplen 45 años del primer trasplante realizado en Córdoba, en el hospital universitario Reina Sofía. Fue un injerto de riñón y el beneficiario fue Miguel Berni. Desde entonces y hasta diciembre de 2023 en el Reina Sofía se han realizado 9.647 trasplantes, de los que 5.749 han sido de órganos (riñón, hígado, pulmón, páncreas y corazón) y los 3.925 restantes, de tejidos (médula ósea y córnea). Del total de injertos, 350 han beneficiado a niños.

El programa de trasplantes del Reina Sofía se inició con el riñón en 1979. En los años 80 se comenzaron a hacer los injertos de médula ósea, corazón, páncreas e hígado y a principios de los 90, los de córnea y pulmón. En los comienzos el tiempo de vida que garantizaba un trasplante era más corto; la operación requería de una recuperación de incluso meses y tampoco había tanta concienciación con la donación.

Mayor supervivencia

La supervivencia al trasplante en general que existe ahora oscila entre el 85% y el 90% al año después del implante, mientras que la tasa de aceptación familiar a la donación sobrepasa el 90%, en el caso de Córdoba, por lo que el reto de la Coordinación de Trasplantes del hospital Reina Sofía es poder alcanzar el 100% de supervivencia y de «sí» a la donación, gracias a todos los avances en obtención y recuperación de órganos y tejidos que se están implantando y a la mayor difusión y concienciación del mensaje de la donación, entre otras medidas.

Si en los primeros momentos de los trasplantes, algunos beneficiarios de los mismos no lograban sobrevivir mucho tiempo o acababan necesitando un nuevo injerto, en la actualidad hay cada vez más pacientes que disfrutan de buena calidad de vida, a pesar de llevar conviviendo décadas con su trasplante.

María del Carmen Pinillos, 36 años trasplantada

María del Carmen Pinillos, de 81 años, es una de las pacientes que más tiempo lleva trasplantada en Córdoba, 36 años. El 30 de noviembre de 1987 recibió un riñón y desde entonces ya no ha tenido que someterse más a la diálisis que necesitaba por una enfermedad renal que se le presentó, ya siendo madre de tres hijos.

Su marido, Antonio Ávila, que fue presidente de la asociación de enfermos y trasplantados renales Alcer Córdoba, era el que la ayudaba a dializarse en casa antes del trasplante. María del Carmen recibió el riñón cuando tenía 45 años y, después de recuperarse, volvió a su puesto de profesora de Educación Física en el colegio de las Mercedarias, del Campo de la Verdad.

Pilar Lara pudo tener dos hijos tras un injerto hepático

En el caso de la cordobesa Pilar Lara de Vicente, tuvo a sus dos hijos (Juan Pedro y Fernando) después de someterse a un trasplante de hígado con 23 años. El injerto le ha permitido vivir casi otros 30 años y no le impidió quedarse embarazada estando ya trasplantada, a pesar de en aquel momento eso era algo excepcional y que incluso hoy en día no es muy habitual.

Pilar Lara, que ahora tiene 53 años y que reside en Valdemoro (Madrid), empezó a empeorar hace unos meses por un problema inmunológico. La generosidad de otro donante anónimo le permitió trasplantarse por segunda vez de hígado el 5 de noviembre del pasado año, en esta ocasión en el hospital 12 de octubre de Madrid. «Antes del segundo trasplante solo pesaba solo 44 kilos. «Este segundo injerto lo he vivido con más miedo al tener ya a mis hijos en el mundo. He podido comprobar cómo ha mejorado el procedimiento, pues en mi primer trasplante estuve recuperándome en el hospital sobre mes y medio y ahora solo han sido 12 días. La primera vez me metieron como en una especie de burbuja, pero en la segunda sí he podido recibir visitas. Me considero una persona muy afortunada al haber podido recibir dos trasplantes y que hayan salido tan bien», resalta Pilar Lara.

El papel de los donantes

La historia de Pilar refleja lo mucho que se ha avanzado en materia de trasplantes tanto en el hospital Reina Sofía, como en otros puntos del país, siendo España líder mundial en donación y trasplantes, y Córdoba, de las provincias del mundo con mayor tasa de donación. Unos trasplantes que no serían posible sin los donantes. Personas generosas como Rafael, hermano de Áurea Jurado, que hasta hace poco fue enfermera coordinadora de trasplantes en el Reina Sofía. Su hermano falleció de forma repentina y él siempre había expresado, en consonancia con el trabajo de Áurea, que si muriera quería ser donante de órganos, por lo que, en medio de un gran dolor, la mujer de Rafael dijo «sí» a la donación.

Samuel abrió un camino

Para que el Reina Sofía mejore año a año sus cifras y técnicas trasplantadoras, además de contar con más donantes, es fundamental que los profesionales del hospital continúen investigando y que hayan existido personas que abrieran camino durante décadas al beneficiarse de injertos pioneros, como el trasplante bipulmonar que Samuel Serrano Lara recibió en 1998 cuando tenía solo 6 años, un doble injerto de pulmón que por primera vez se hacía a una persona de tan corta edad.

La familia de Samuel ha disfrutado de él durante los últimos 25 años. Sin embargo, debido a una complicación causada por una infección, este joven de Tomelloso (Ciudad Real), falleció el pasado enero a los 31 años. Su madre, María del Carmen; sus hermanos, Ainhoa y Aarón, y su tía Isabel, quieren animar a la población a que siga siendo todavía más generosa con la donación, para que más personas como Samuel puedan tener una segunda o más oportunidades, durante 25 o muchos más años.