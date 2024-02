La convivencia es el gran reto de Córdoba. Especialmente, durante los fines de semana. Esa es, al menos, una de las conclusiones que se extraen de las declaraciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras la reunión, este martes, de la Junta Local de Seguridad, presidida por Ana María López, subdelegada del Gobierno.

Tanto López como Bellido, tras analizar el panorama de la capital con los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, han sido claros: "No existe un repunte de la inseguridad en la ciudad". "No existen grandes cambios respectos a otros años anteriores", ha añadido la subdelegada. Y, a su vez, ha resaltado la "total cooperación y coordinación" entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El alcalde, que ha cogido el testigo, ha reiterado que los cordobeses "pueden estar muy tranquilos", concretando que los problemas habidos han sido puntuales. En ese sentido, se ha referido a la actuación policial en María la Judía tras conocerse la oleada de robos en establecimientos hosteleros de la que informó Diario CÓRDOBA. El responsable ingresó en prisión y, según el primer edil, allí permanece. Ante estas situaciones, se ha mostrado tajante: "Hay que actuar rápidamente".

La convivencia, en una ordenanza

Tras recordar que en Alcolea se ha reforzado la seguridad por demanda de los vecinos, pese a que, viendo las cifras de incidencias, considera que se trataba de "una sensación subjetiva", Bellido ha entrado a valorar los problemas de convivencia en la ciudad. Problemas que acontecen especialmente los fines de semana.

"Llevamos más de un año haciendo unas actuaciones continuas de presencia durante las noches de fines de semana de Policía Local, con controles de alcoholemia y atendiendo a todas las circunstancias", ha señalado el alcalde. Para asegurar, seguidamente: "Somos conscientes de que se pueden producir molestias, estamos trabajando en ello". Pero sí ha querido aclarar que, en el aspecto de la seguridad, "no hay ningún cambio" gracias a la "presencia permanente de Policía Nacional y Policía Local. Concretamente, en referencia al casco histórico, ha seguido esa misma línea, afirmando que "tampoco" hay un "repunte estadístico de denuncias ni delitos". Y, por tanto, se trata de una "zona segura".

En materia de convivencia, el primer edil ha hecho hincapié en la ordenanza que prepara el Ayuntamiento y que pretende llevar a su aprobación durante las próximas semanas. El objetivo, ordenar despedidas de soltero, ocio nocturno y otros aspectos que puedan causar molestias a los vecinos, facilitando a la Policía Local "mayor actuación". El texto, según el alcalde, seguirá la línea de los que obran en ciudades como Sevilla.

Bellido no ha dado mayores detalles sobre la ordenanza, pero sí ha aclarado que no puede "entrar en prohibir comportamientos que, al final, entran dentro de la libertad". Más bien consistirá en "ordenar el uso de los espacios en la ciudad, qué se puede y qué no se puede hacer en determinadas zonas".