‘Knockin’ on Urbanismo’s door’

Al mismo tiempo que soñamos la Córdoba del futuro con cines de verano, una macsura aún más divina y una industria puntera y más sostenible que fabrique cobre verde (señores, ¡que quieren abrir una fábrica!), el pasado nos urge a corregir el impacto visual que 40.000 metros cuadrados de naves sin licencia y sin actividad siguen proyectando después de su construcción, allá por 2005, en el entorno de Medina Azahara. 19 años después, el skyline de la antigua fábrica de Colecor convertida en un gran hipermercado sigue ahí y ya casi no nos llama ni la atención.

Son algunos de los flequillos pendientes que nos legó, además de citas para la historia («¡Dimite tú!») y cientos de placas de ducha, Rafael Gómez, y a los que la Gerencia de Urbanismo parece tener que meterle mano dos décadas después. Al menos es ahora cuando el organismo autónomo se ha dado por aludido de un fallo judicial del Tribunal de Justicia de Andalucía (la sentencia es del año 2017, se ve que somos durillos de oído) que anula el plan de la carretera de Palma (ese que trataba de poner orden en la zona). Ahora, el organismo autónomo tendrá un plazo de 6 meses para rehacer el planeamiento y también para decidir el tamaño de la piqueta que va a emplear para echar abajo un porcentaje significativo de las naves, que han visto pasar el auge y el declive de un imperio, que por tener tuvo hasta partido político (Unión Cordobesa).

No es éste el único asunto que llama esta semana con urgencia a las puertas de Urbanismo, mientras se escucha de banda sonora los acordes de Bob Dylan. Toc-toc: «¿Es ahí Urbanismo? Somos los propietarios de pisos turísticos, que preguntamos por nuestras licencias». Toc-toc: «¿Es ahí Urbanismo? Somos los de Cunext Cooper, que necesitamos que nos tramitéis una licencia para construir una nueva fábrica en la N-432 antes del verano». Toc-toc. «¿Es ahí Urbanismo? Somos los del casco histórico, que queremos poner placas solares y no nos dejan». Toc-toc. «¿Es ahí Urbanismo? Somos los del Consejo del Movimiento Ciudadano, que queremos una ordenanza para ordenar los veladores, las despedidas de solteros, las primeras comuniones y hasta las comidas de navidad». Toc-toc. «¡Oiga, que somos los que instalamos las tuberías de la recogida neumática de basura!» Y así sucesivamente. Si yo fuera Miguel Ángel Torrico, lloraría.

Antiguo colegio Lucano

A la que no le han salido los planes esta semana ha sido a la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, que quería convertir el antiguo colegio Lucano, sin actividad escolar y cerrado a cal y canto, en una residencia para personas sin hogar. El Centro de Innovación Social (Cisco, que así tuvo a bien llamarlo alguna criatura) es el proyecto que nadie critica (NADIE), pero que nadie quiere en su barrio. Los vecinos de la Fuensanta lo han rechazado (quieren, mejor, un centro de mayores, o que se amplíe el IES Galileo Galilei) y, sin necesidad de llegar ni a la pancarta ni al salón de plenos, el Ayuntamiento ha dicho que no lo hará. Es el proceso municipal más fugaz de cuantos se recuerdan: de la existencia del Cisco supimos un 9 de enero y de su óbito el 1 de febrero. Servicios Sociales desiste de invertir 1,5 millones de fondos Next Generation (que ya nos habían preconcedido) y de reformular la iniciativa argumentando que ya no daría tiempo a hacerlo en otra ubicación. Chimpón. El gobierno municipal ha demostrado tener sensibilidad con el sentir de la ciudadanía, tanta que no se entiende que no acudiera antes a conversar con los vecinos sobre los planes que tenía para el colegio Lucano. Sea como fuere, ahora se ha comprometido a abrir las pistas deportivas para que quien quiera pueda jugar.

Otros nombres propios de la semana han sido el de Blanca Torrent, primera teniente de alcalde, empresaria y desde el domingo única cordobesa en el top 100 de mujeres líderes de España, un ránking creado en 2011 para visibilizar el talento femenino, y el del economista y exrector de Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, que preside desde el miércoles el nuevo Consejo Social. Solo 5 mujeres de 25, ya si eso otro día, hablamos de paridad.