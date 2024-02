Gabriel Pérez Alcalá: «Tenemos que encontrar la fórmula en Córdoba de salir de la decadencia»

Gabriel Pérez Alcalcá (Jaén, 1961) dice que no puede explicar su propia biografía sin Córdoba. Emocionado por su reciente nombramiento como presidente del Consejo Social, el profesor de Economía y Política Económica de la Universidad Loyola ya se ha puesto a trabajar en esta nueva tarea que le encomienda la ciudad del mundo que más paz le da y más cariño le devuelve.

En septiembre volvió a su cátedra después de 15 años como rector de la Loyola, ¿han cambiado los alumnos en este tiempo?

Ha cambiado el mundo. Hay un cambio profundo que se nota en los alumnos. La juventud tiene unos valores ni mejores ni peores que los que tenía la generación anterior y en algunos casos constantes como la justicia, la igualdad y la libertad. Cambia el cómo se viven esos valores y ha cambiado la sociedad tras sufrir una crisis y una pandemia. También ha cambiado la Universidad. En 2008 estábamos hablando de Bolonia. Así que sí ha habido cambios significativos para mejor y para peor, que pueden generar peligro para el futuro, pero eso es la vida misma.

¿Cuáles son esos potenciales peligros?

Que vivimos mucho más la inmediatez y la postverdad. Ahora vale lo mismo la opinión de un experto que la de una persona absolutamente ignorante. Vivimos en una época donde se acepta la mentira en la plaza pública. Estamos aceptando con naturalidad la mentira de un presidente del Gobierno, algo que hace 15 años no hubiéramos vivido. Me preocupa que la postverdad nos polariza, no existe el lugar para el diálogo ni para el debate sereno, o para discrepar dentro de la tolerancia, que se está perdiendo como valor. Esto nos lleva a la eclosión de populismos y extremismos. Y todo contagia a la juventud, que vive sin horizontes, con incertidumbre y con principios muy marxistas, pero de Groucho Marx: estos son mis principios y si no les gustan los podemos cambiar.

¿Y qué ha mejorado entonces?

Tenemos mejor nivel de renta pese a la pandemia; hay preocupación por el medio ambiente, que antes no existía; hay mayor preocupación por la desigualdad, y vamos en la buena dirección en cuanto a igualdad de género. Hay signos de esperanza y de desesperanza, pero todos los tiempos han sido así.

El miércoles fue designado presidente del Consejo Social de Córdoba, ¿qué supone para usted este nombramiento?

Para mí, es un honor que el alcalde me llamara; agradezco que la Corporación local lo viera bien, no solo el grupo popular; es un honor que los consejeros me nombrasen presidente, y que la ciudadanía de Córdoba me haya dado esta responsabilidad. Lo hago por querer prestar un servicio a la ciudad, para pensar un futuro para Córdoba y ayudar a construirlo en la medida de mis posibilidades.

La aportación de este órgano de participación es poco conocida. Ahora, a usted y a sus consejeros les toca el papel de fiscalizar la labor del gobierno municipal y de proponer. ¿Qué sello quiere imprimir al consejo social?

El consejo tiene competencias tasadas, como los informes preceptivos de presupuestos o de ordenanzas vinculados a la actividad del Ayuntamiento. Luego, tiene otro aspecto de participación en las áreas de la ciudad como urbanismo o desarrollo económico en las que los consejeros desempeñan labores de asesoría o participación. Luego, hay una labor de informar a la ciudadanía de determinados aspectos que están ocurriendo en la ciudad, en el sentido de ser un observatorio o atalaya objetiva. Aquí es donde debemos dar un salto adelante, trascendiendo lo que dice el reglamento, que data del año 95. Luis Galán, el presidente saliente, ha intentado hacer algo de esto pero no le ha dado tiempo, por lo que vamos a tratar de poner en marcha este mandato un conjunto de indicadores objetivos que nos digan cómo está funcionando la ciudad.

Desde fuera, ¿cómo percibe Pérez Alcalá el Ayuntamiento como institución en Córdoba?

Como primera idea, decir que en Córdoba, ante la ausencia de empresas de un determinado tamaño, las administraciones públicas son fundamentales para su funcionamiento. El Ayuntamiento, Reina Sofía, la Universidad o Loyola en menor medida, la base de Cerro Muriano y ahora la Base Logística del Ejército no dejan de ser parte de las administraciones públicas, que son muy relevantes. Córdoba es una ciudad de servicios y el Ayuntamiento, una empresa grande y un gran empleador con sus empresas con mucha importancia en el mantenimiento del empleo de calidad y en la productividad --que es donde habría que incidir para saber si esos servicios se están prestando de forma eficaz--. Segunda idea, el desempeño del Ayuntamiento depende de varios parámetros, como el liderazgo que tenga. Ahora mismo, veo muy sólido el liderazgo de José María Bellido y el Partido Popular, lo veo muy orientado y con un proyecto de ciudad. También la oposición está haciendo una buena labor, ya que el socialista Antonio Hurtado conoce muy bien la ciudad. Creo que son dos personas que tienen capacidad de debate, pero también de entendimiento. Luego, hay un proyecto de ciudad recogido en la Agenda Córdoba y el plan estratégico, que está bien cimentado. El Ayuntamiento de Córdoba tiene una orientación clara de hacia dónde va; otra cosa es que sea posible hacerlo.

Córdoba afrontará los próximos años importantes retos con la Base Logística del Ejército como proyecto tractor, ¿qué debe hacer la ciudad para aprovechar al máximo este proyecto?

La ciudad tiene que pensarse en términos más amplios y más allá de la base logística porque Córdoba es mucho más que la base logística, que la Mezquita o que el mayo cordobés. Dicho eso, la base logística va a ser un pilar importante. ¿Por qué? La base ha aprovechado una oportunidad que tiene que ver con una tendencia que hay en Europa motivada por una frase que el presidente Trump pronunció en Berlín hace 8 años: «No vendremos a defenderos si os atacan». A partir de ahí, Europa empezó a tener una preocupación por su autonomía estratégica en términos militares y de defensa y la guerra de Ucrania puso la guinda. En ese contexto, la industria de Defensa viene a ubicarse en zonas con unas características determinadas. Lejos de la amenaza de Rusia, en retaguardia y cerca del mar. En ese sentido, Andalucía es zona susceptible de albergar industria de defensa, a lo que hay que sumar la tradición de Navantia, en Puerto Real, la base de Rota y el arsenal de la Carraca en San Fernando, la industria aérea con Airbus en Sevilla y Cádiz, y en Alcalá de Guadaíra, Santa Bárbara, que fabrica los Leopard. Lo lógico era que la industria logística de defensa y tecnológica se situara en el eje del Guadalquivir. Si somos capaces de ver ese eje, Córdoba-Sevilla-Cádiz, podremos sacarle muchísimo más partido y no solo pensar en términos de los 600 puestos de trabajo. La base puede ser muchos más. Si a través del polígono industrial que se cree, Córdoba es capaz de ser atractiva para atraer talento y formarlo, ahí tendremos una gran oportunidad.

¿Y hacia dónde más deberíamos mirar como ciudad?

No debo ser yo la persona que lo diga ahora. Tengo propuestas pero es lo que quiero debatir en el Consejo Social. No se trata del sueño de este humilde profesor de provincias. El hacia dónde vamos lo tenemos que hablar entre todos, aunque creo que todos estaríamos de acuerdo en las características fundamentales: una Córdoba más rica, no podemos seguir siendo una de las provincias con la renta per cápita más baja. No podemos seguir decayendo durante otros mil años. Hemos sido la ciudad de España que más ha decaído durante mil años; tenemos que encontrar la fórmula de salir de esa decadencia. A todos nos gustaría no tener invierno demográfico; a todos nos gustaría no tener tres de los 15 barrios más pobres de España; a todos nos gustaría una Córdoba más sostenible, y una Córdoba con menor tasa de paro y que atraiga la juventud. La pregunta es cómo hacerlo.

Y también es: ¿qué es lo que estamos haciendo mal?

Nos hemos quedado en un diagnóstico superficial de la ciudad, que estudio desde que era becario en la Cámara de Comercio con el profesor Genovés allá por el 84. Nos pasa también en general con Andalucía y España. Tenemos lo que el profesor Pérez Yruela llamaba la paradoja andaluza: decimos qué bien se vive aquí y somos capaces de detectar problemas estructurales, pero como vivimos bien nos conformamos. El conformismo andaluz reviste en cada ciudad una forma diferente: en Cádiz se lo toman con mucho humor pero son muy conformistas; en Sevilla, con grandilocuencia, y los cordobeses, con el senequismo. Ya dije en una ocasión que en Córdoba son conservadores hasta los comunistas. Nos falta imaginación y dinamismo para sacar a la ciudad adelante.

Si llevamos años haciendo un diagnóstico erróneo de la ciudad, es difícil que hayamos dado las respuestas correctas.

Hay que hacer un diagnóstico más profundo de las causas de nuestra situación. Desde que el alcalde me llamó, he empezado a estudiar, con modelos de ciudad, lo que se llaman urban studies, para ver cómo funciona una ciudad en su conjunto y qué indicadores hay que tener en cuenta. He descubierto que hay ámbitos completos que no hemos estudiado, como los círculos de pobreza en las barriadas.

En ese tema de barriadas pobres ha estado muy involucrado.

Sí, por eso después de 5 años tenemos en la Universidad Loyola datos muy significativos de cómo se podría intervenir en serio ahí. Pero eso debería involucrar a más instituciones que el Ayuntamiento. A la Junta, en temas educativo y sanitario, y al Gobierno, en la movilización de fondos. En Moreras o Palmeras actúan las tres administraciones, pero muy descoordinadas. Para abordar un problema así no es suficiente con que vayamos los de la Universidad y hagamos cinco estudios, para esto hay que involucrar a todas las administraciones y a la ciudadanía.

¿El riesgo de no abordar estas cuestiones es llegar a una Córdoba de dos velocidades?

La hemos tenido. Y de que se enquisten más estas situaciones. También tenemos que hablar del tema cultural, no podemos estar siempre mirando hacia atrás y tenemos un legado gigantesco. Al museo Julio Romero de Torres o al C3A no les estamos dando la potencia que tienen. Lo mismo que digo cultura, hay muchos ámbitos que tenemos que ver en su conjunto porque todo incide en el bienestar ciudadano. Hay muchos planos que tenemos que recuperar o darle una nueva visión de modernidad. La ciudad es maravillosa, con una historia preciosa y una sociología interesantísima, ver sus problemas estudiarlos y dar soluciones que se pueden buscar en casos de éxito como Porto Alegre o Winston-Salem y en casos de fracaso de ciudades de tamaño medio como Detroit. En Córdoba, las crisis sucesivas del cobre, la joyería, la construcción y de Cajasur han ido deteriorando las bases en las que se movía la economía básica y la ha hecho depender de lo que ahora depende. Todo esto permite estudiarse con los urban studies. Es muy curioso, en España tenemos ingeniería de montes e ingeniería agronómica, pero la ciudad se la hemos dejado a los arquitectos urbanistas, y una ciudad es mucho más que el urbanismo y que la arquitectura singular de sus edificios. Esta visión académica, multidisciplinar e internacional es lo que creo que puedo aportar al Consejo Social desde un profundísimo amor a esta ciudad.

Y para todo ese enfoque, ¿cuánta inversión nos hace falta?

Empecemos por los hechos. En enero se publicó un informe coordinado por Matilde Mas y Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que puso de manifiesto que el estoc de capital de Andalucía (viviendas, edificaciones y fábricas), es decir, la inversión acumulada a lo largo del tiempo, ascendía a 66.000 euros por cada andaluz, y el de la media española, a 88.000. Para llegar a la renta per cápita de la media nos están faltando 22.000 euros por cada andaluz.

¿En qué se traduce eso para los que no somos economistas?

Eso se traduce en años y años de menor inversión en Andalucía, tanto pública como privada. Entonces, ¿qué hace falta? Dinamizar la inversión pública y gastarse el dinero en lo que efectivamente hace falta para generar renta. No gastar por gastar como está pasando con los fondos Next Generation, que de pronto tenemos que inventarnos un proyecto porque si no los perdemos. Eso es un error. Hay que dinamizar la inversión pública con un proyecto de ciudad a largo plazo que a su vez integre la inversión privada. Es una cuestión de empezar ahora, para invertir mañana, para seguir invirtiendo mañana y a pesar de las circunstancias de cambios de gobierno tengamos una orientación para saber hacia dónde vamos. Eso es lo que nos ha faltado en España en general, en Andalucía y Córdoba. Entonces, ¿cuánta inversión nos hace falta? Mucha, mucha.

La economía española cerró 2023, pese a todo, con un crecimiento del 2,5%.

España creció al 2,5% en 2023 pero en ese crecimiento han subido las exportaciones y el consumo público, el consumo privado ha crecido muy poco, pero la inversión se ha retraído. Eso es lo preocupante porque pone en peligro el crecimiento y el consumo de los próximos años. En esto hay que ponerse con datos y hablar a la ciudadanía en serio.

El economista que es usted va a sufrir, sin duda, con las finanzas municipales...

... Que tienen un problema desde que se rediseñó el sistema de administración español. En esto sí llevan razón los políticos cuando se quejan: los ayuntamientos son los que resuelven los problemas más directos de la ciudadanía, pero están muy mal financiados. Si a eso le sumamos las reglas fiscales que se les pusieron en la época Montoro y que van a volver ahora por Bruselas... El Gobierno central --que recauda todo-- lo tiene muy fácil, cuando reparte la senda de déficit dice: a los ayuntamientos, tanto y te callas. Pero, oiga, los ayuntamientos están infrafinanciados. Los ayuntamientos no pueden hacer otra cosa. Y encima en Andalucía, una comunidad también infrafinanciada. ¿Cómo puede luego alguien criticar que no tengan una potente inversión pública? No seré yo el que lo haga.

Yo hablaba, más bien, de su sufrimiento como economista ante la gestión de la Corporación municipal de sus propias cuentas.

Tengo que estudiarlas muy bien. Conozco bien los presupuestos, pero tengo que ver los datos desde una perspectiva histórica, y a partir de ahí contextualizar y comparar con ciudades de un tamaño similar como San Sebastián o Mallorca. Para formarme una opinión, me gustaría estudiar todo eso. Pero a bote pronto no se puede acusar a los ayuntamientos de falta de impulso inversor. A veces le pedimos cosas que lógicamente no las pueden dar porque no tienen financiación para ello. Es curioso, de todos modos, que con los ministros de Hacienda que he podido hablar de este tema, Pedro Solbes y Cristóbal Montoro, lo reconocían pero, oye, no hay guapo que lo cambie porque le temen a los ayuntamientos grandes.

Por concluir, ¿cómo ve Córdoba dentro de 10 años y cómo le gustaría verla?

Espero verla bien y tener salud para verla bien. Ver a una Córdoba que conjuga la fantástica historia que tiene, pocas ciudades del mundo pueden presumir de su historia, y al mismo tiempo una Córdoba proyectada en el futuro de modernidad. Una Córdoba protagonista también del siglo XXI, no solo del siglo X. Sueño con una Córdoba moderna, respetuosa con su patrimonio, habitable, respirable, vibrante en lo cultural, rica, igualitaria.

Una Córdoba utópica entonces.

No, no, no, ni distópica ni utópica, creo que es posible porque hay mucha gente interesada y es una idea que trasciende los marcos mentales de derecha-izquierda, cristianos-no cristianos. Y por supuesto, una Córdoba rica. Hay que crecer. En eso discrepo con la señora Díaz y esa nueva tendencia de la economía sin crecimiento. Tendremos que crecer de otra forma, pero crecer.