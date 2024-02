«Córdoba da músculo al Grupo de Ciudades Patrimonio»

Luis Yeray Gutiérrez es alcalde de San Cristóbal de la Laguna y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Como tal, ejerce de embajador de este colectivo que acaba de cumplir 30 años de vida, recordando que «se fundó con seis en Ávila y ahora somos 15 ciudades maravillosas». En su opinión, la efeméride «pone en valor la unidad de las 15 ciudades, la fortaleza del trabajo transversal y, por supuesto, que podamos sumar como valor añadido a este mastodonte que es el motor económico más importante que tiene nuestro país, el sector turístico».

En 2024 la promoción de las Ciudades Patrimonio llegará a diversos destinos entre los que se encuentran Norteamérica y Asia, ¿por qué se han elegido?

Hemos estudiado los sectores donde podemos ser más atractivos para ese viajero que busca una experiencia diferente, que quiere un servicio de excelencia, que conjugue la naturaleza y la conservación del patrimonio, que también sean ciudades amables con el medio ambiente y, por supuesto, la gastronomía. Sabemos que ahora mismo hay nichos importantes de ese tipo de turista potencial que se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, que estaremos también, o Asia, concretamente, el mercado chino, que ahora mismo se está escenificando mucho en nuestras ciudades. Por tanto, queremos ir a esos lugares para que, a través de los profesionales, nos ayude a ser más visibles. En los Emiratos Árabes también vamos a tener promoción muy interesante, y en países como México vamos a tener implantación y eso nos está dando muy buenos resultados. Hemos firmado un acuerdo de cooperación entre las Ciudades Patrimonio Mundial de España y las Ciudades Patrimonio de México. No olvidemos que cuando hablamos de las 15 Ciudades Patrimonio Mundial que tiene España se nos conoce como lo mejor de la marca España en el ámbito turístico.

¿Qué implicaciones tiene ese reconocimiento?

Eso exige no solo el respeto a nuestro entorno, sino también adaptar las ciudades a los nuevos tiempos. En el ámbito de la accesibilidad, las nuevas tecnologías, la capacidad de tener acceso a internet en alta velocidad o tener espacios dedicados al esparcimiento, conjugado con la modernidad, con un servicio, por ejemplo, de restauración de alto nivel, es en lo que nos estamos intentando especializar. No es sencillo, pero son fortalezas que tenemos que esgrimir porque nos está dando muy buenos resultados.

En Córdoba existe cierto debate sobre el aumento de las viviendas turísticas, ¿se trata de una preocupación común?

Sí. Ya lo estamos tratando en foros técnicos, estamos llevando a cabo acciones de diálogo permanente con especialistas y profesionales para que nos den la claves con las que se pueda buscar una especie de equilibrio. Es cierto que las limitaciones que tiene la Administración local son muchas, porque no se puede regular, dado que no son competencia directa de los municipios. Pero sí tenemos herramientas que nos están permitiendo reglar de alguna manera que no proliferen de manera alarmante en nuestras ciudades. ¿Cuáles son? El plan especial de protección de los cascos y, sobre todo, los nuevos planes de ordenación.

Además de su trabajo en materia turística, como trabajan con los vecinos?

Efectivamente, una de las cuestiones que siempre tratamos de poner sobre la mesa antes de iniciar cualquier promoción turística es que sea totalmente compatible con el vecino. No queremos en ningún caso que busquen una alternativa fuera de nuestros espacios patrimonio. Queremos, justamente, ofrecer a quien nos visite un espacio adaptado a los tiempos, que mantiene la cultura y la historia de nuestras ciudades, pero que sean ciudades vivas. Como sabemos que es difícil ese equilibrio entre residente y quien nos visita, estamos trabajando mucho con todos los colectivos y entidades representadas en nuestras ciudades. Eso nos está dando muy buenos resultados, integrarlos en las decisiones sobre la gestión de nuestros cascos para que se sientan partícipes y también escuchar sus reclamaciones.

En 2023 comenzó la celebración del 30º aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio, que coincidirá este año con el 40º aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral de Córdoba, y con el 30º aniversario desde que su casco histórico recibió esta distinción. ¿Qué aporta Córdoba al grupo?

Es un privilegio contar con la ciudad de Córdoba dentro de este magnífico grupo. Es la única ciudad del mundo que tiene cuatro distinciones de conservación de su patrimonio por la Unesco y eso es un atractivo del que nos beneficiamos el resto de las ciudades. Contar con Córdoba para nosotros es un auténtico orgullo y da, quizá, músculo al Grupo de Ciudades Patrimonio.