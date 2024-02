La casa de la segunda oportunidad

Johanna, Laila, Rosa, Soraya y Suleman tienen historias y provienen de realidades tan duras como dispares, pero con un objetivo común: lograr un hogar en el que vivir, con dignidad. Todos ellos se quedaron sin casa y viven ahora, precisamente, como una familia, aunque sin serlo, en el centro de emergencia habitacional de la Asociación de Familias Necesitadas de Córdoba (Anfane), que actualmente tiene sus habitaciones llenas. Esta entidad ha ofrecido una segunda oportunidad a personas que, literalmente, se encontraban en la calle, algunas con niños muy pequeños.

Los ahora convivientes también tienen una percepción en común: «A mí no me gusta pedir ayuda», reiteran, aunque no les ha quedado otra opción. Unos no pueden acceder a prestaciones o servicios municipales, otros no encuentran alguien que esté dispuesto a alquilarles una vivienda o habitación digna y asequible y otros, un trabajo que les permita tener recursos para alquilar un inmueble.

El objetivo de este centro, ubicado en la calle San Acisclo, es acoger temporalmente, de emergencia, a personas y, sobre todo, familias que hayan sido desahuciadas, víctimas de violencia o que tengan un siniestro en su hogar. La idea es que las familias no se tengan que separar, pues otros centros acogen a personas adultas, agrupadas por sexo en habitaciones, separando así a las familias. En teoría, los usuarios pueden permanecer en el centro entre uno y tres meses, aunque «si no encontramos una alternativa habitacional, nosotros no vamos a echar a nadie», asegura el presidente de Anfane, Rafael Cidres.

Historias

La primera usuaria que entró a vivir en el centro habitacional es Rosa, una mujer de 59 años que tras el fallecimiento de su padre y varios problemas con sus hijos se encontró en la calle. Pasó el tiempo máximo permitido en la casa de acogida Madre del Redentor de Cáritas pero tuvo que buscarse otra alternativa hasta conseguir una casa. «A mí no me gusta ser un estorbo para nadie», confiesa.

Johanna es una joven colombiana derivada a través de Cruz Roja. Vivía en una habitación en la Pensión Lucano, tras no encontrar a nadie que le alquilara un piso o una habitación a un precio asequible para vivir con su hijo. «Yo no sabía lo complicado que era, que ni siquiera una habitación te alquilaran cuando tienes niños. Literalmente, me quedé en la calle con una maleta y un niño», relata la usuaria.

Laila es una chica marroquí con discapacidad física y dos hijos a su cargo, uno de 12 años y otro de 9, que entre semana viven en la residencia La Aduana. Llegó a Anfane derivada de servicios sociales municipales. Se encontró en una situación crítica, pues la echaban de otro centro el día 31 de diciembre y gracias a la ayuda de Anfane pudo prolongar la estancia hasta el 12 de enero. A partir de ese día la asociación la acogió.

Soraya y Suleman son pareja y tienen dos bebés de dos y un año. Pidieron ayuda a servicios sociales por el estado en el que se encontraba su vivienda de alquiler, a punto de derrumbarse. Ante este reclamo, los bomberos precintaron el inmueble. A los pocos días el techo se cayó. Suleman asegura que nunca ha necesitado ayuda y que llegó de Senegal para trabajar. Ahora vende en el mercadillo para conseguir dinero para su familia.

Buscan un hogar definitivo

Todos ellos agradecen la mano tendida y la ayuda que les ha ofrecido Anfane y, en concreto, su presidente, de quien destacan su compromiso con las familias. No obstante, subrayan que ellos y, sobre todo, los pequeños «necesitan su casa, su espacio y su libertad» para crecer. La mayoría de ellos tienen la esperanza de conseguir una de las viviendas sociales que ofrece el Ayuntamiento.