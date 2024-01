Representantes sindicales de CCOO y UGT en Córdoba se concentraron este miércoles ante las puertas del Hospital Provincial para reclamar que el acuerdo suscrito con el Gobierno estatal, en octubre de 2022, “se desarrolle y no sufra más demora, dado que supone la promoción profesional de más de 3.000 técnicos superiores, sanitarios y de gestión y servicios, así como técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y técnicos de farmacia, así como del resto de categorías”, señalaron.

Según informan CCOO y UGT en una nota de prensa, en dicho acuerdo, ambos sindicatos suscribieron mejoras para el personal de las distintas administraciones públicas que supuso, según indican, “un avance muy importante” para el colectivo sanitario con titulación de técnico medio y técnico superior, que llevan años esperando el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

En este sentido, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, Mari Carmen Heredia, subrayó que “el artículo 76 del EBEP recoge de forma explícita el desarrollo de la clasificación profesional prevista aún no se ha desarrollado y afecta a muchísimos profesionales, como los técnicos, de los sólo en la provincia de Córdoba habría unos 600, y que engloban a técnicos de radiología, técnicos de laboratorio, técnicos en dietética y nutrición, o en educación sanitaria”. Respecto a los TCAEs, Heredia indicó que existen unos 1000 en Córdoba, “cuyas funciones reconocidas en el Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo del año 1973 aún no han sido actualizadas algo absolutamente necesario para que puedan pasar a la categoría C1, por lo que instamos al Gobierno a su ejecución cuanto antes”.

Por su parte, el delegado de CCOO y responsable del Hospital Universitario Reina Sofía, José Antonio López, recordó que "en Andalucía se está elaborando en este momento la Ley General de la Función Pública en la que tiene cabida la modificación para esta reclasificación. De hecho, Por Andalucía ha presentado una proposición de Ley para modificarla, pero necesitamos que se modifique en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y eso es competencia del Gobierno. En este sentido, remarcó que "los profesionales de la sanidad no podemos seguir anclados en el pasado y CCOO exige al Gobierno que haga efectivo el acuerdo firmado en 2022 que posibilita el desarrollo de la reclasificación profesional".

Sueldo base

La responsable provincial de Sanidad en UGT Córdoba señaló que “no es lógico que en la actualidad los TCAEs tengan un sueldo base ligeramente superior al salario mínimo interprofesional, por lo que nuestras reivindicaciones son en la línea de mejorar categoría, salario y condiciones laborales, como también ocurre con los técnicos, cuyas funciones deben ser actualizadas conforme al artículo 76 del EBEP”. Heredia amplió la demanda de subida de categoría a otros puestos del SAS y destacó que se hace necesaria “una titulación para profesionales como los celadores que permitirían su catalogación como personal sanitario, así como también su reconocimiento a la labor que ejercen y una subida del salario acorde a sus funciones, así como el del personal administrativo y el de servicios”.

Por otra parte, el responsable de CCOO hizo referencia al personal sanitario "que tienen formación, pero ni siquiera se les reconoce, como son el personal de lavandería, de cocina, el personal auxiliar administrativo y administrativo, etc. y queremos que se les incluya y que se cree la categoría de celador sanitario porque no es lo mismo el conserje de un colegio que un celador de un centro sanitario". En cualquier caso, "las movilizaciones van a continuar hasta que el Gobierno lleve a cabo el compromiso adquirido y se aplique la clasificación incluida en el EBEP".