El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha ofrecido este martes su primera comparecencia pública tras ocupar este cargo en Los desayunos de Diario CÓRDOBA. Tras pronunciar la conferencia El análisis de datos en la gestión universitaria, los asistentes -a través del número de WhatsApp habilitado para ello- y el presentador del evento, José María Martín -quien ha verbalizado las cuestiones- han tenido la oportunidad de plantearle una serie de preguntas de actualidad y sobre el contenido expuesto.

En relación a ese momento en el que la tasa de natalidad de la que habló en su conferencia dé la cara para la universidad y ese periodo que ha dicho usted que necesitan para transformar las universidades. ¿Qué le piden a las administraciones para que sea más fácil? ¿Qué necesitan?

Absolutamente, más flexibilidad. Nuestro país, yo creo, por la información que me llegan de otras universidades, que es de los más rígidos a la hora de formar un programa de título universitario. A veces se puede tardar hasta dos años en cambiar una asignatura de cuatrimestre o cambiar una asignatura por otra. Entonces, como tenemos que adaptarnos, como ya decimos, a un tipo de formación que no es solo para los chicos de 18 años, sino integrarnos en instituciones, tenemos que trabajar muy a medida. Pero una empresa, Diario CÓRDOBA, por ejemplo, nunca va a querer que hagamos un plan de estudios del que, bueno, dentro de dos años nos ponemos en marcha. La empresa necesitará en muy poco tiempo resolver una necesidad muy inmediata y para eso necesitamos flexibilidad por parte de las administraciones. Principalmente, eso.

Decía al principio que es la primera comparecencia pública, quizá la primera entrevista que ofrece, y hay un asunto sobre el que Loyola no se pronunció. ¿Ustedes creen que los rectores de la universidad pública tenían fundamentos a la hora de cuestionar la llegada del Grado en Medicina?

El Grado en Medicina empezó en el mes de noviembre después de haber pasado por un proceso de acreditación que es durísimo, y debe ser durísimo. Requiere tener un profesorado, unas instalaciones, un desarrollo del plan de estudios hasta la mínima competencia, avalado por profesionales del área. Y todo eso lo hicimos. La primera propuesta tuvo una respuesta negativa en junio y entonces hubo un recurso que, rápidamente, se resolvió en septiembre. Y ya en septiembre, prácticamente, hubiéramos tenido todas las bendiciones para empezar el título y por razones, totalmente fuera de Loyola, se fueron retrasando semana tras semana. Entonces, este retraso, los primeros que lo sufrimos somos nosotros. Hemos hecho un plan específico, implementando dos horas diarias las clases para recuperar el tiempo perdido y cubrir todas las competencias. Los estudiantes acaban bien entrado el verano y, además, hemos reducido algunos periodos de exámenes. Con todo esto, estoy convencido de que la titulación de Medicina se está impartiendo con todos los requisitos legales, si no no nos habrían dado el título. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que reunirse y aprobarlo (puede rechazarlo). Con todas las garantías legales, pero, además, con todos los sistemas de control de calidad y de supervisión que hacen falta. Estamos muy encima de ello. Hemos hecho ya una serie de encuestas para ver como se valora. Entonces, si alguien tiene dudas sobre ello, lo invito a que venga a ver nuestras instalaciones, para que conozca a nuestros estudiantes.

¿Cree que para que tenga futuro la formación profesional debe impartirse dentro de la universidad?

Yo creo que la pregunta puede encerrar implícitamente que la formación profesional no tiene futuro. Entonces, yo estoy convencido de que lo tiene. Quizá no lo tenía tanto hace 15 o 20 años. Cuando yo estudiaba estaba mal visto, pero ahora yo conozco gente de formación profesional -hablo de mi ámbito- que programan ordenadores de maravilla, que realizan instalaciones de Ingeniería Eléctrica impresionantes, que programan robots. La formación profesional tiene ya todo el recorrido y todo el prestigio social que necesita, tiene mejor empleabilidad que la universidad en algunas titulaciones. Pero, lo de integrarlo en la universidad, yo tengo mis dudas. Primero, la normativa realmente no lo permite estrictamente. Si nosotros abriéramos una titulación de formación profesional tendríamos que hacerlo en una sede separada, en un edificio separado, con una razón social diferente. No se permite en nuestras instalaciones. Pero tengo mis dudas, yo creo que la formación profesional está creciendo precisamente porque cubre aquello a lo que la universidad no llega. Trabajos en el medio físico, montar un cuadro eléctrico, cablear un sistema electrónico complejo, ajustar los parámetros de un electrolizador, todo eso es un conocimiento práctico muy concreto. No podemos agruparlo con el estudiante con años y años de electrotecnia, de resistencia en materiales o de electrodinámica. Con lo cual, tiene su especificad. ¿Una universidad se puede encargar de esto? Sí, pero separada. No es lo mismo, no puede compartir.

¿Qué hace Loyola para que esta educación enfocada al conocimiento, al compromiso con los problemas de mundo, pero también al éxito del alumno, pueda disfrutarla cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos?

Bueno, por supuesto, Loyola ahora mismo destina el orden de tres millones de euros para becas y ayudas y todo esto se hace en función de la capacidad adquisitiva. Entonces, hay un conjunto de becas que cubre a buena parte del alumnado que lo solicita y que no tiene recursos para afrontar la matrícula y hay otro tipo de ayudas con el convenio que tenemos con distintas instituciones con las que también canalizamos becas para ayudar. En cualquier caso, yo también me permito decir que no creo que sea un coste excesivo el de la matrícula de una universidad como Loyola. A lo mejor en Madrid los salarios y los niveles económicos son más elevados, pero el precio está a la par de muchos colegios privados que hay aquí y a la par del precio de un vehículo bastante medio. Ni que pensar con un Volvo de los que aparecen hoy en día. Pensamos que no es una cosa costosa.

Aquí hay muchos representantes de la ciudad de varios sectores, especialmente de los sectores empresariales. ¿Dónde van a encontrar a Loyola para posibles colaboraciones? Ha mencionado Flora, el Cabildo, estos desayunos, pero ¿dónde pueden cuajar esas relaciones?

Esas relaciones van cuajando en todas estas interacciones. Nosotros estamos abiertos a cualquier institución, empresa, grupo, comunidad de vecinos o cualquier ente que crea que Loyola pueda ayudarle en su entorno. Nosotros estamos ahí. En cuanto la Diputación provincial nos ha requerido para trabajar en determinados temas, si nosotros tenemos personal en áreas de interés de la Diputación, estamos a su disposición.