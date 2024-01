La temporada de caracoles comenzará oficialmente en Córdoba el 23 de febrero, con la apertura de los más de 30 tradicionales puestos repartidos por distintos puntos de la ciudad, según ha confirmado a Diario CÓRDOBA el presidente de la Asociación de Comerciantes Caracoleros de Córdoba, Cristian Pérez.

El montaje de las instalaciones que, de forma temporal, convierten plazas y rincones de Córdoba en establecimientos de venta de caracoles, comenzará el 19 de febrero. Desde este día, los comerciantes tienen la licencia pertinente para vender sus productos, pero también necesitan ese permiso municipal para el montaje de los puestos.

Así, del 19 al 23 los responsables de los negocios montarán la infraestructura y a partir del 23 de febrero abrirán al público para vender caracoles en todas sus variedades. La temporada de venta de este aperitivo se prolongará hasta el 19 de junio, según informó el presidente de los comerciantes caracoleros.

Esta temporada, el número de puestos es igual al año pasado, de 35 instalaciones, ha informado Pérez, quien adelantó, a falta de concretar las ubicaciones de los puestos, que estará abierto el ubicado en la plaza Poeta Juan Bernier.

Incertidumbre ante la subida de precios

En cuanto a las previsiones de este año, el también propietario del puesto ubicado en la calle Sierra de Cardeña y Montoro, confiesa que afrontan la campaña con cierta incertidumbre debido a la subida de los precios de la materia prima. «El caracol ha subido una barbaridad y nosotros no podemos subir tanto los precios». Este asunto, según ha informado Pérez, lo han abordado los comerciantes en la reunión previa a la campaña. No obstante, cada propietario fijará el precio que estime, ya que no hay una cantidad establecida de venta al público.