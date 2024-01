El PSOE no quiere que decaiga el debate sobre la idoneidad de ubicar en el antiguo colegio Lucano, en el barrio de la Fuensanta, un centro para personas sin hogar como quiere el Partido Popular. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya considera que el equipo de gobierno somete a un “chantaje” a los vecinos al supuestamente poner en sus manos la decisión de proseguir o no con este proyecto, al asegurar que "o se hace en su distrito, o no se hará”. A diferencia del equipo de gobierno que ha explicado que los 1,5 millones de euros de fondos Next Generation preconcebidos para este centro son finalistas (es decir o se emplean para reconvertir el colegio Lucano en una residencia para personas sin techo o se pierden), el PSOE insiste en que esta idea se podría reformular y hacer en cualquier otro lugar.

El distrito Sureste convocará una asamblea ciudadana para debatir el proyecto del colegio Lucano En este sentido, Alicia Moya ha vuelto a insistir en que su grupo municipal no está en contra del proyecto, si no solo de su ubicación ya que el barrio de la Fuensanta "tiene muchas necesidades sin cubrir, tanto educativas como de impulso comercial y empresarial, de equipamientos deportivos o para las personas mayores, mientras que el gobierno municipal no se acuerda de este barrio nada más que para atender a las personas sin hogar, cuando eso ya se está haciendo allí”. Instituto Galileo Galilei Por otro lado, el PSOE ha desvelado hoy que el Ayuntamiento retiró del orden del día una petición de cesión demanial por parte de la la Junta de Andalucía para convertir el antiguo colegio Lucano (propiedad municipal) en Instituto, porque la intención de la administración andaluza era ampliar las dependencias del Instituto Galileo Galilei, también en la Fuensanta. Moya ha recordado que este instituto lleva desde hace cuatro años solicitando la ampliación de sus instalaciones en algún equipamiento del distrito por la alta demanda que tiene en sus ciclos formativos, ya que “son cientos los alumnos y alumnas de nuestra provincia y de toda Andalucía los que se quedan a la espera de entrar en este instituto buscando la formación que les pueda llevar a conseguir un trabajo”. “Después de todo este tiempo, la Junta de Andalucía iba por fin a convertir el colegio Lucano el pasado año en un IES que ampliara sus instalaciones para dar cabida desde la educación pública a muchos alumnos que se ven obligados a acudir a la Formación profesional privada, pero el Ayuntamiento de Córdoba retiró la cesión prevista en el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo el mismo día que se iba a aprobar porque tenía otros planes para este edificio, planes hechos de espaldas a los vecinos de la Fuensanta”, ha detallado Alicia Moya. Participación ciudadana Por último, para el PSOE tampoco se ha hecho bien la gestión y tramitación del proceso seguida por el equipo de José María Bellido respecto al colegio Lucano: “La línea de subvención Next Generation que ha solicitado el Ayuntamiento se abre poco tiempo después de rechazar la petición de la Junta; la decisión y elección de dónde ejecutarla se toma de manera improvisada y desde luego sin tener en cuenta ningún criterio técnico desde Servicios Sociales; y por supuesto, sin preguntar ni informar ni a vecino ni al consejo de distrito”. La Junta de Andalucía quiere convertir el colegio Lucano en un Instituto de Enseñanza Secundaria para el barrio de la Fuensanta “No es que no tuviesen otro sitio donde proyectar este recurso, es que truncaron la conversión de ese colegio en una prolongación del instituto Galileo, el único centro de toda Andalucía que imparte el ciclo de coordinador de Emergencias y Protección Civil, y que podría haberse puesto en funcionamiento ya en este curso, pudiendo solicitar la subvención para la compra o construcción de un edificio en cualquier otro lugar de la ciudad”, ha comentado Moya tildando la decisión del PP de "política". Además, Moya critica que el Ayuntamiento no haya sondeado a los vecinos ni informado al consejo de distrito de estos planes y que estos hubieran conocido el uso del centro por una filtración a la prensa. “Encima les han dicho a los vecinos que tienen la última palabra, pero que si no se hace en el colegio Lucano no se hará en ningún sitio; eso no es participación, es chantaje, es imposición y trasladar una decisión de ciudad de difícil ubicación a un barrio en el que se encuentran los dos únicos centros que dan cabida a personas sin hogar, donde se encuentran los pisos tutelados para los que fueron menores no acompañados y donde se encuentra el centro de menores, todo ello en un radio de 500 metros al que ahora se sumará esta residencia para 48 personas sin hogar”.