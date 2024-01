La platafoma de ampas cordobesas Niñ@del Sur ha emitido este lunes una nota en la que hace referencia a que el pasado viernes 26 de enero la Junta de Andalucía envió a los centros educativos cordobeses sostenidos con fondos públicos, a través de su delegación territorial, su previsión de líneas para el curso 2024/2025. Según este colectivo, "los centros tienen hasta el 31 de enero- un plazo escasísimo que no consideramos fruto de la casualidad- para hacer observaciones al respecto. Tradicionalmente, este momento siempre representa para la escuela pública un momento de angustia porque sobre ella se repercute, en forma de eliminación de líneas, la baja natalidad y cualquier otra realidad o excusa conducente a suprimir clases. En breve comenzarán las cuatro reuniones de escolarización en cada zona de influencia de la ciudad para ir concretando la citada escolarización y la futura matriculación. Y, desde ya, están direcciones y ampas esmerándose en jornadas de puertas abiertas que expliquen a futuros padres y madres de escolares las bondades de la escuela pública".

"Frente a ello no deja de ser curioso que la eliminación de líneas siempre se produzca a priori, sin esperar siquiera al mes de la escolarización, marzo, momento en que las familias deciden cuál será la opción que consideran más adecuada para sus hijos e hijas. No es menos curioso que no se respeten en muchos casos las opciones familiares elegidas cuando de la pública se trata, opciones que, obviamente, cumplen con toda la legislación y criterios objetivos requeridos", indica esta plataforma.

Sin embargo, superado el covid se volvieron a ratios de hacinamiento, muchas ilegales, pues no olvidemos que toda aula con más de 25 personas en Infantil y Primaria tras el periodo de matriculación de junio es ilegal, y así lo hemos denunciado en los no pocos casos en que se ha producido", critica este grupo de ampas cordobesas.

"No es el momento de cerrar clases"

"Ahora que es un hecho que la natalidad está en retroceso, que los informes como PISA y otros que afectan a Primaria dan resultados tremendamente negativos sobre la formación de nuestros infantes en asignaturas clave, hasta el punto de poner en el centro del debate político la necesidad de planes específicos que aborden el problema, ahora, afirmamos no es el momento de cerrar clases, si es que alguna vez lo fue. Ahora es el momento de bajar ratios y abrir nuevas aulas donde se requiera, para que, además de aplicar el más básico de los sentidos comunes y mejorar la dupla aprendizaje-enseñanza, se pueda cumplir con el espíritu de los decretos educativos que rigen la escolarización y las madres y padres que opten por la inclusiva escuela pública obtengan plaza allá donde la soliciten, como ocurre con las familias que optan por modelos educativos privados subvencionados con dinero público", resalta este colectivo.

"Desde las más de 60 ampas de la escuela pública que conformamos en Córdoba y provincia estaremos vigilantes y activas ante el cierre de líneas educativas, no dudando en movilizarnos y pedir explicaciones a los responsables técnicos y políticos de aquellas , caso de producirse. Porque la educación de los ciudadanos del mañana empieza hoy y no es un gasto, sino una inversión", concluye la plataforma Niñ@del Sur.