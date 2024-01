Los sindicatos de sanidad y sectores Sociosanitarios de UGT y CCOO de Córdoba han vuelto este lunes a levantar la voz "contra la política del Gobierno andaluz de desmantelamiento de la sanidad pública que se evidencia en la acuciante falta de personal que está impidiendo proporcionar el servicio asistencial que la población merece".

En esta ocasión, los sindicatos se han concentrado a las puertas del edificio de Gobierno del Hospital Universitario Reina Sofía, en donde al grito de "queremos más batas y menos corbatas" y Catalina (en referencia a la consejera de Salud, Catalina García), contrata o te vamos a dar la lata" han dejado claro que no van a dejar de exigir las plantillas necesarias para que los servicios sanitarios públicos funcionen de forma óptima.

El delegado de CCOO y responsable del Hospital Reina Sofía, José Antonio López, señaló durante la concentración que "tenemos que denunciar el desprecio que el SAS está infringiendo a los trabajadores y trabajadoras. A día de hoy, todavía no nos han comunicado qué contratos se van a renovar el día 1 de febrero. Son 7.000 contratos que están en el aire y que son necesarios para mantener una plantilla mínima, lo que llamamos la plantilla estructural, para que puedan funcionar mínimamente todos los servicios”. Sin embargo, “los continuos recortes hacen que en cada planta, en lugar de 3 enfermeros y 3 tres TCAE haya solamente 2 por el día y por la noche solamente uno y que haya solamente 3 celadores para todas las plantas del hospital, celadores que también cubren los trasplantes, con lo que cuando hay un trasplante dejan desatendidas las plantas. Además, no hay fontanero de tardes ni de noches ni los fines de semana y la ventana de admisión de pacientes se encuentra cerrada día sí y día no por falta de administrativo”, recalcó López quien asegura que en los últimos 2 años se han dejado de renovar solo en el Reina Sofía 550 contratos, 777 en la provincia.

Valoración sobre los eventuales

Por su parte, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, señaló “el maltrato que la Consejería de Salud está dando a profesionales y ciudadanía, a quiénes más influye este caos” y destacó que “hemos pasado de tener 12.000 eventuales a sólo tener 7.000 y con contratos de sólo cuatro meses, cuando se prometieron de once” y denunció que “exiten profe-sionales que se encuentran trabajando en otras provincias y viven angustiados porque no saben si les renovarán el contrato en el mismo centro o en otro distinto, teniendo que solucionar su situación de vivienda para alojarse o dejar en la que están en régimen de alquiler”. Heredia insidió en que este tipo de comportamientos por parte de la Administración "afectan muy negativamente a la calidad asistencial que se da a la ciudadanía".

El responsable de CCOO insistió en que “el Gobierno de la Junta está ejerciendo una dictadura en sanidad; no cumple sus promesas ni pactos, no da información de contratos ni admite negociación alguna, disminuye el personal cada mes y eso es a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrado. En Córdoba capital llevamos 3 años con el tercer punto de urgencias presupuestado pero todos sabemos que es imposible abrirlo porque no tenemos médicos para ello. El Hospital de Los Morales sigue abandonado y en junio termina el periodo de formación de los médicos residentes y si todo sigue como hasta ahora, se volverán a ir de la sanidad pública, a otras provincia, a otras regiones e inclu-so fuera de España porque no los fidelizamos. En los últimos 5 años hemos perdido 100 médicos de familia que han terminado su formación y eso sin mencionar el resto de especialidades”.

Bolsa del SAS

Respecto a la bolsa del SAS, la secretaria de Sanidad de UGT exigió “la baremación de las mismas, ya que afectan a más de 30.000 profesionales en todo el SAS y hasta el momento no se ha hecho y no han permitido a muchos profesionales la oportunidad de trabajar en Andalucía, incluidas personas que se encuentran trabajando, con una alta puntuación en otras comunidades y a las que no se les da la oportunidad del traslado a su tierra deseado al llevar la bolsa dos años totalmente desactualizada, por lo que el acceso en estos momentos al SAS no se rige por términos de igualdad, méritos y ca-pacidades a fecha de hoy”. Finalmente, Heredia pidió el aumento del número de even-tuales y la ampliación de sus contratos “tal y como se prometió, porque es necesario darle a los profesionales trabajo y estabilidad”.

Ante esta situación, los sindicatos hacen un llamamiento a la ciudadanía, para que salga a la calle a defender su sanidad, porque la sanidad privada no quiere casos graves por-que son costosos, y cuando quieran volver a la pública de nuevo, se la van a encontrar herida de muerte sin que los puedan atender.

Reunión

CCOO desea informar de que, tras la protesta por la falta de personal en la sanidad pública, representantes de CCOO (UGT rehusó) se dirigieron al salón de actos del Hospital Reina Sofía en donde la directora General de Personal del SAS, Carmen Bustamante, mantenía una reunión con gerentes sanitarios de toda Andalucía. Bustamante atendió a los delegados y delegadas de CCOO, que le trasladaron el hartazgo del personal por la sobrecarga laboral que soportan a diario debido a la falta de personal y le reclamaron la cobertura de todas las plazas estructurales.