Urbanismo autoriza en 2023 la transformación de 262 locales en vivienda, el doble que en 2022

El boom para convertir locales en viviendas continúa en Córdoba a ritmo frenético a la vez que se van cerrando comercios en la ciudad. Esta actividad, que comenzó siendo anecdótica, ha pisado el acelerador según los datos de la Gerencia de Urbanismo, que en los últimos seis años ha dado luz verde a 749 proyectos, el 35% de ellos en 2023 cuando se autorizaron 262 adaptaciones, más del doble que el año anterior cuando se dio permiso a 106, y lejos de las 61 de 2018. En total, esas 262 actuaciones supondrán una inversión total de las empresas de 4,5 millones de euros, más del triple que en 2022, con 1,7 millones. En seis años, la conversión de locales comerciales en viviendas, generalmente para alquiler, ha supuesto una inversión de 14 millones de euros.

El cambio de uso de los locales está transformando la estética de las áreas más comerciales, como la zona de Valdeolleros, Viñuela o Ciudad Jardín, donde tradicionalmente se han concentrado más locales, pero también en otras zonas como Carlos III, Fidiana, Fuensanta, Fátima, Levante o el barrio del Guadalquivir, gracias a la actividad de empresas como Injupisa, pionera en estas obras, que, según su gerente, José Antonio Piedra, ya han acometido más de un centenar de adaptaciones. Las intervenciones del barrio del Guadalquivir, la zona con más locales adaptados en 2023, forman parte de «una apuesta importante por impulsar los barrios desfavorecidos, donde el precio es un 40% inferior al de otras zonas de la ciudad», comentó. En 2024, tienen previsto habilitar cuatro lofts más en el Guadalquivir, en el bloque de Las Perlas III, que ya están prácticamente acabados.

Según Piedra, «cada vez se está mejorando la calidad de los lofts en cuanto a mobiliario, accesorios y materiales». El perfil de los inquilinos de sus viviendas, cuyo precio medio está en 525 euros, es muy variado e incluye a personas mayores que buscan una mejor accesibilidad y espacios sin barreras arquitectónicas, jóvenes que vienen a Córdoba a trabajar, parejas sin hijos o personas que rehacen su vida tras una separación. También aseguró que Urbanismo exige un número importante de requisitos para obtener la licencia correspondiente, como niveles de luminosidad importante, una serie de metros de fachada, tamaño de ventanas, metros de habitación, cocina o cuarto de baño, etcétera. Hasta el momento, ninguno de los inmuebles de Injupisa tiene uso de vivienda turística, todos son vivienda habitual con alquiler de larga duración.

Consejo del Movimiento Ciudadano

La proliferación de locales transformados en viviendas no acaba de convencer a los vecinos, que reclaman una regulación específica. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, asegura que hay preocupación en algunas zonas porque no todas las promotoras están actuando de la misma manera y se ven locales cuyas condiciones de luminosidad no parecen las más adecuadas.

Según De Gracia, «es necesaria una regulación para asegurar que se ofrecen unos mínimos de calidad». En este momento, detalla, «no hay una norma específica más allá del Plan General y las condiciones exigidas para el cambio de uso, por lo que las licencias se hacen con interpretaciones caso por caso».

En su opinión, si están ejecutadas de un modo adecuado, ofrecen una alternativa habitacional a precio más competitivo para colectivos concretos que de esta forma pueden asumir el coste sin necesidad de compartir piso. Por otro lado, aclara, estos locales también se están utilizando como viviendas turísticas en algunas zonas, lo que puede tener un efecto sobre los precios de mercado del alquiler, que son viviendas que se quitan del mercado.

La AVV Valdeolleros cuestiona un modelo que «puede camuflar infraviviendas»

La AVV de Valdeolleros ha cuestionado el modelo de transformación de locales, que según el presidente, Francisco Gea, «puede estar camuflando infraviviendas, ya que no tenemos muy claro si todos tienen licencia ni tampoco si en todos los casos se garantiza la ventilación e iluminación suficiente» La asociación se pregunta «qué pasaría si hay un incendio en la parte delantera», por lo que han solicitado una reunión para que se les informe de la situación. «En un recorrido por el barrio, hemos detectado unos 60 locales transformados», explica, algo que «lamentamos porque supone la pérdida irreversible de comercio, pero puede ser una solución habitacional si se cumplen unos mínimos». Para poner el foco en este tema, la asociación prepara una campaña informativa en torno a la vivienda.