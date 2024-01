Congresos y aeropuerto centran este año la apuesta de la capital en Fitur.

Córdoba parece venir más preparada que nunca a Fitur con los congresos y el aeropuerto como bandera de la oferta.

Sí, pero no se nos puede ir la cabeza, somos lo que somos y somos conocidos en el mundo por nuestro patrimonio. Eso siempre tiene que encabezar cualquier oferta que haga Córdoba en materia turística. Dicho esto, en este 2024 queremos destacar también a Córdoba como destino de turismo de ferias y de negocios. Tenemos dos equipamientos a pleno rendimiento, ya culminados, y van muy bien los dos.

Y lo mejor ha venido de la mano del aeropuerto.

Es un día muy importante, las empresas van a encontrar la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento. Es una magnífica noticia para la ciudad. Por fin, en la historia de nuestra ciudad, comenzarán los vuelos regulares en el aeropuerto. Comenzamos a estar conectados con el mundo. Esto se basa mucho en la confianza entre instituciones y empresas. Hay una apuesta empresarial por la ciudad y vamos a estar a la altura. Debemos ser conscientes de que estamos viviendo tiempos de cambio. Si alguien nos dice hace un año o dos que íbamos a anunciar en Fitur que tenemos vuelos regulares en el aeropuerto no se lo creería nadie. Esto se añade a otras realidades que Córdoba está viviendo con atracción de empresas, con proyectos de inversión enormes que están llegando a la ciudad, con una ciudad que crece en población… En definitiva, estamos viendo nuevos tiempos en la ciudad.

Parece que lo de hablar de si juntos o separados en cuanto a la oferta de Ayuntamiento y Diputación ha quedado desfasado viendo cómo ha cambiado el concepto que Andalucía ha traído este año a Fitur.

No es tanto si venimos con Diputación o no o eso de que venimos juntos, pero no revueltos. Andalucía lo que ha hecho es algo nuevo y lo ha basado en el diseño de una campaña internacional presente en todo el mundo. Ya han venido compañeros de otras ciudades y comunidades a decirme que han venido a ver el pabellón de Andalucía y que está haciendo mucho ruido. El mensaje que nos trasladó la Junta era que quería que estuviéramos todos aquí. Y aunque suene a tópico, igual que Córdoba somos todos, Andalucía también somos todos. Una parte muy importante de la oferta andaluza también la representa Córdoba. Estando aquí todo esto se entiende mejor. Esto es algo rompedor. Como con el aeropuerto, que hay cosas que mejorar, aquí también habrá que hacerlas.

Lo que se ha ganado este año es mucho espacio empresarial.

Esta feria tiene sentido para hacer negocio, es muy bonita y puedes darte un paseo, pero lo importante es hacer negocio. Hay que lograr congresos, reunirse con líneas aéreas o que los empresarios puedan cerrar acuerdos y para eso tienen estos espacios a su disposición.