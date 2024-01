Un nuevo recurso, el segundo en una semana, viene a complicar aún más la ya enrevesada situación jurídica del caso de los dos militares fallecidos en unas maniobras en la base de Cerro Muriano (uno de ellos cordobés) el pasado 21 de diciembre. Todo gira en torno a quién debe hacerse cargo de la investigación, la jurisdicción militar o la civil.

A la espera de otra resolución

El abogado de la familia de Carlos León, uno de los dos muertos en el accidente , ha recurrido este viernes el inicio de la investigación por parte del Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla, que se produce después de haber solicitado a la jurisdicción civil (el de Instrucción 4 de Córdoba abrió las diligencias) que se inhibiera. El magistrado civil aceptó la exigencia de su contraparte militar, pero esa resolución ya fue recurrida por el bufete de Luis Romero por considerar que debe ser un juzgado de instrucción convencional quien siga el caso.

Al no haber aún una decisión firme sobre este primer recurso, el letrado cree que el juez militar no puede iniciar ningún trámite. En su nuevo recurso, Luis Romero alega que "hasta que no se decida qué juzgado tendría la competencia para conocer y enjuiciar la presente causa, este Juzgado Togado Militar Territorial debe de abstenerse de dictar resoluciones, cuanto menos, un auto que eleva a sumario las presentes diligencias previas".

Más argumentos

Pero además, incluso si finalmente se decide que el caso lo instruya un magistrado castrense, Romero considera que debería ser un tribunal de rango más elevado. El Togado Militar Territorial solo tiene competencias para enjuiciar a militares hasta el rango de capitán, mientras que la familia de Carlos León apunta mucho más alto: quiere imputar a un comandante, un teniente coronel, dos coroneles e incluso el general de brigada al mando de toda la unidad. Para esos cargos existe el Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Otro argumento a tener en cuenta, según el abogado de la familia, es que los delitos cometidos por los mandos, en su versión de los hechos, no están tipificados en el código penal militar, pero sí en el civil. Por ello tampoco debería iniciar la instrucción el juzgado castrense.