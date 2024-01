El comercio ambulante estrena ordenanza con la vista puesta en los mercadillos extraordinarios

El comercio ambulante acudió esta mañana como cada viernes a sus localizaciones en Córdoba, al mercadillo de Las Setas y el de La Ladera, en un día en el que se estrena la nueva ordenanza que regula su actividad. Aunque muchos de los autónomos que trabajan en este campo no estaban al día de las novedades, lo que a todos les suena es la opción que introduce de introducir mercadillos extraordinarios en fechas puntuales.

La asociación de vendedores ambulantes Comacor ya ha presentado al Ayuntamiento de Córdoba un calendario con cinco fechas posibles a partir de la primavera. "Eso es lo que más nos motiva y que se pueda cambiar el horario por el calor en verano", ha explicado Fernando, un vendedor de varias generaciones que lleva desde los doce años en el puesto de ropa de la familia. Este mes de enero no se ha dado del todo mal, aunque las ganancias no son las de antes "porque cada vez tenemos menos margen". Pese a todo, "aquí siempre hay rebajas porque la gente regatea mucho y siempre se le hace algún descuento".

A unos metros de Fernando, Rafael e Isaac, padre e hijo, preparan su puesto de textil. Según comentan, lo que todo el mundo tiene en mente de la nueva ordenanza es que se puedan hacer mercadillos nocturnos, algo que ellos acogen con entusiasmo. "Nos parece que será una buena idea para atraer a más público", afirman los dos. También se refieren a la modificación que permite introducir todo tipo de alimentos a la venta, no solo fruta, verdura, frutos secos y encurtidos. "El primero que se meta en eso va a triunfar", afirma Rafael convencido, "que se venda embutido, comida preparada y ese tipo de cosas, eso llama a mucha gente, pero hay que hacer una inversión y pensarlo bien antes de hacerlo". Como él, otros comerciantes afirman que introducir nuevos productos "creará expectación y será bueno para que venga más público".

Renovación de licencias

También ha calado la novedad de que la renovación de los permisos se hará a los 15 años y no anualmente, como hasta ahora. Según el presidente de Comacor, Antonio Torcuato, "casi todas las licencias caducan a finales de 2024 y en 2025". El acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba prevé que con varios meses de antelación, se notifique personalmente a cada titular que tiene que renovar, facilitándole el formulario correspondiente. Entre los vendedores, sigue habiendo un poco de confusión en este punto. "Aquí nadie sabe cuándo le caduca la licencia, por eso esperamos que nos avisen con tiempo para que no nos pille el toro", explica Rafael, "y que lo hagan por carta porque el email no lo ve nadie". Para aclarar las ideas, Comacor tiene pensado convocar una asamblea en febrero, donde resolver todas las dudas.

Mercadillo nocturno, a favor y en contra

La subida de las temperaturas trae de cabeza al sector, sobre todo, a los que venden ropa que ya están trayendo mercancía de primavera "porque lo de invierno ya no se vende". Con el calentamiento global instalado en casa, la mayoría de los vendedores está encantado con que se puedan modificar los horarios en verano. "Es una buena idea vender por la noche, como se vio en la prueba piloto", afirma Isaac, aunque la propuesta también tenga sus detractores. Juan José y Ana, por ejemplo, no están de acuerdo en cambiar el mercadillo de la mañana a la tarde-noche. "En un día de 45 grados, por la tarde sigue haciendo calor y nosotros tendríamos que montar los puestos en las peores horas, así que preferimos ir por la mañana temprano y a la una y media terminar y descansar", coinciden. "Lo que no se puede es trabajar por la noche hasta la una y al día siguiente levantarte de madrugada otra vez, si es un mercadillo extraordinario, vale, pero si te cambian tu hora por otra, no nos parece bien". Con ellos están los vendedores de fruta y verdura. Como Juan y Lucía, madre e hijo, que llevan toda la vida en el negocio. "Nadie va a ir por la noche a comprar fruta a un mercadillo, eso se hace por la mañana", afirman, "además, montar a las siete de la tarde un puesto con todo el calor, es una barbaridad, a nosotros no nos va bien esa idea".