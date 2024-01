Previstas nuevas obras en el edificio de viajeros del aeropuerto de Córdoba

El ente estatal AENA concluyó hace más de un año las obras de remodelación del edificio de viajeros del aeropuerto de Córdoba, lo que se conoce como terminal. Pese a la reorganización de espacios realizada, el proyecto ya concluido no es el único previsto para el aeropuerto, que dentro de poco tendrá vuelos regulares de la mano de Air Nostrum. Hace unos meses la empresa sacaba a concurso una nueva actuación con la idea de ampliar las instalaciones existentes. Este paso forma parte de la estrategia iniciada para dar un mayor uso a un aeropuerto al que no se le ha podido sacar aún partido y que no ha logrado remontar el vuelo ni retomar operaciones comerciales como las que ya tuvieron lugar hace 16 años y que duraron muy poco tiempo.

AENA formalizó el contrato con la empresa adjudicataria, Sepisur XXI, a primeros de este mes, por lo que la obra, encargada por 2,7 millones de euros, está a punto de empezar. Según consta en la plataforma de contratación, los trabajos empezarán el 5 de febrero y se prolongarán hasta diciembre. Formalizado el contrato para ampliar la terminal del aeropuerto de Córdoba Los trabajos consistirán en la construcción de un nuevo edificio de 1.000 metros cuadrados que duplicará la superficie del actual. Con este proyecto las salas de embarque y de recogida de equipajes ganarán espacio, ya que contarán con más de 350 metros cuadrados cada una, así como el vestíbulo de salidas, que alcanzará los 100 metros cuadrados. El edificio de viajeros contará con un nuevo mostrador de facturación (habrá tres) y un equipo de rayos X adicional (habrá dos) en el control de seguridad, que dispondrá de dos lectoras automáticas de tarjetas de embarque y una zona para que los pasajeros puedan distribuirse en cola. El proyecto contempla, además, la mejora de todas las fachadas, la renovación del acerado y la habilitación de viales de acceso adecuados a la nueva realidad de las instalaciones. El aeropuerto de Córdoba triplica la capacidad de su terminal hasta 100.000 pasajeros al año Una vez que se ejecuten estas obras, el aeropuerto quedará listo para contar con el sistema de control de pasaportes, necesario para operar vuelos fuera de la Unión Europea (UE) La falta de control de pasaportes es lo que impidió al touroperador Mapatours organizar un vuelo chárter a Estambul, donde quería volar después de Praga, destino que estrenó en diciembre pasado. La Subdelegación aseguró a final del año pasado que el aeropuerto con dispondrá de control de pasaportes hasta que no acaben las obras previstas.