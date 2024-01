Los hoteles de Córdoba han recibido 1.118.035 viajeros durante 2023, lo que supone un crecimiento anual del 8%. Lentamente, la actividad se recupera tras la pandemia de coronavirus, pero el número de turistas se mantiene todavía un 8% por debajo del nivel previo a la crisis sanitaria.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Manuel Fragero, explica en este sentido que 2023 ha sido "el año de la confianza", mientras que el actual 2024 "tiene que ser el de la subida si todo va bien". En concreto, 2019 cerró 1.215.718 viajeros hospedados en estos establecimientos.

La información del Instituto Nacional de Estadística señala que la mayoría de los turistas recibidos el año pasado, 686.651, son residentes en España. Este colectivo se ha incrementado un 3% anual y se encuentra muy próximo al resultado de 2019, apenas un 5% por debajo.

Comparativa

Al analizar la evolución de los visitantes, no obstante, hay que tener en cuenta que el INE no ofrece el dato de extranjeros para el mes de diciembre de 2022. Córdoba contabilizó 431.385 viajeros de otros países el año pasado y esta cantidad supone un incremento del 26% anual, aunque como se ha indicado la comparativa no es exacta al no tener la cifra completa de 2022.

En cambio, la información de 2019 sí se encuentra disponible y la comparativa indica que en 2023 se ha registrado un 12% menos de turismo extranjero que en el año previo al covid. La caída de los viajeros es, por tanto, más acentuada entre los turistas internacionales que entre los españoles.