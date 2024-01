Cuando Alexandra Oana Moldoveanu dejó atrás su Constanza natal, en Rumanía, no hacía ni diez años que Nicolae Ceaucescu, el dictador de la república socialista, había sido ejecutado por genocidio dejando tras de sí un país devastado y en banca rota. A sus 14 años Alexandra atravesó Europa con sus padres en busca de un futuro mejor y llegaron, por mediación de un familiar, a Córdoba. «Tuvo gracia porque fue en pleno mes de agosto y solo un mes después me incorporé al instituto Trassierra, donde solo podía comunicarme con mi profesor de Inglés porque nadie me entendía; al final terminé dejando los estudios», recuerda. Por eso, casi al mismo tiempo que sus padres se buscaban la vida laboralmente, con 16 años ella empezó a encadenar trabajos en la hostelería, aunque su sueño era seguir estudiando.

Así, en cuanto pudo y tuvo un nivel mejor de español, se inscribió en un instituto para adultos e hizo Bachillerato. Ahora prepara las pruebas de libre acceso a la Universidad, porque su deseo es estudiar Ciencias Políticas o un doble grado de Políticas y Derecho, y trabaja para el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba. La fichó Paula Badanelli, en las pasadas municipales, pero ella llevaba desde 2019 como afiliada al partido. «Me hice de Vox en la pandemia, porque entendía que eran los únicos que defienden la libertad y no dudé en ningún momento en afiliarme», asegura consciente de que lo de militar en el partido de Santiago Abascal puede ser una respuesta «lógica» a «las historias de cartillas de racionamiento de un país comunista en estado puro» que le contaban sus abuelos y sus padres. Ni siquiera entiende los comentarios de quienes le preguntan cómo una mujer inmigrante puede ser de un partido con una política migratoria restrictiva hasta el extremo. «Me encanta desmontar mitos: sí, soy mujer, rumana y de Vox».

Casada con un cordobés y madre de dos cordobeses

Alexandra, que está casada con un cordobés al que conoció en 2010 y es madre de dos niños españoles de 8 y 12 años, se ha encontrado en su llegada a Capitulares una traba técnica con la que no había contado y que saltó al pleno de esta semana porque la contó la portavoz del partido en el turno de ruegos y preguntas. Aunque está dada de alta en la Seguridad Social desde hace dos meses y acude a diario a su puesto de trabajo, no tiene acceso a la plataforma informática municipal (conocida como Help y en la que se encuentran todos los documentos, decretos y expedientes del Ayuntamiento) porque para entrar en el sistema de los empleados municipales es necesario introducir físicamente un DNI que ella no tiene. «Yo tengo un Número de Identidad de Extranjero (NIE), que debo acompañar siempre con el pasaporte, pero no DNI porque no tengo la nacionalidad española». La respuesta que de momento le han dado los servicios informáticos del Ayuntamiento --fuentes de la Delegación de Transformación Digital puntualizan que trabajan en una solución y en el cambio en general de la plataforma-- es que no puede entrar por la ley de seguridad nacional que impide que los extranjeros tengan acceso a documentos públicos.

Su historia se complica porque entre España y Rumanía no hay convenio de doble nacionalidad, pese a ser ambos países de la UE, por lo que «la única solución» que ve Alexandra para poder seguir trabajando es renunciar a la nacionalidad rumana y adquirir la española, algo que reconoce le da mucha pena. «Me parece que renunció a mis raíces, a mi identidad», confiesa a la espera de solución informática.