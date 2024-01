La Lagunilla, un año del desalojo

Este sábado se cumple un año de la orden de desalojo que obligó a tres familias a abandonar sus viviendas de la casa de paso de La Lagunilla ante el riesgo de derrumbe, una orden que llevó a los bomberos a apuntalar el edificio esa misma noche. Aunque según la Gerencia de Urbanismo, el expediente de ruina que se planteó en su día está cerrado y existe un informe del perito encargado en el que se dan por subsanadas las deficiencias y las exigencias que planteó Urbanismo entonces, basta dar una vuelta por la casa para comprobar que si bien es posible que no se hunda, no se encuentra en las mejores condiciones de habitabilidad.

Según los vecinos, Urbanismo les autorizó hace algunos meses a volver a sus casas, pero no han tenido acceso a ningún «papel» que certifique que pueden estar tranquilos. Las deficiencias de este inmueble vienen de antiguo. Situada en pleno casco histórico, ya en el año 2008 se anunció un proyecto dirigido a acabar con su situación de «infravivienda» de la casa de La Lagunilla con una actuación integral, enmarcada en el área de rehabilitación concertada de la Axerquía Norte, que pretendía recuperar la historia de este edificio y su condición de zona de paso. Para ello, se pretendía la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y los vecinos.

Las obras debían empezar en 2009, pero nunca llegaron a producirse. Según se explicó en su día, el programa con menos éxito fue el de transformación de infraviviendas, con siete proyectos, uno de ellos el de La Lagunilla, de los que no se ejecutó ninguno. Al parecer, el gran inconveniente era que, a pesar de contar con subvención mayor, requería un importante esfuerzo económico de los propietarios.

Las deficiencias se acentúan

La reforma de la Axerquía Norte quedó aparcada y la casa de paso no superó la fase de anteproyecto. Desde entonces, sin reforma estructural ni mantenimiento adecuado, las deficiencias no han hecho más que acentuarse. Según el arquitecto Francisco J. Vázquez Teja, tras el desalojo de enero del año pasado, se actuó «para garantizar la seguridad del edificio» para lo cual se procedió a «demoler la cubierta de la galería con el fin de restituirla a su situación original y eliminar la causa del daño, que era la caída de agua».

Carmen, una de las inquilinas que se fue, volvió en el mes de agosto y la vecina de al lado, también Carmen, regresó el pasado mes de diciembre, después de alquilar durante varios meses una vivienda en Ciudad Jardín por miedo a que la casa no fuera segura. Desesperados ante la inacción de la comunidad, uno de los inquilinos, que trabaja en la construcción, ha decidido actuar y está sustituyendo el suelo de la galería, que ha reforzado por su cuenta con una malla metálica porque, en su opinión, «había peligro de que la madera de debajo se rompiera y se viniera abajo».

Las reparaciones "fueron solo parches"

También se quejan de que las reparaciones que se hicieron «fueron solo parches que se han venido abajo», por lo que «la gotera que había sigue en el mismo sitio, cuando llueve caen cascotes del techo y parte de la cubierta que pusieron se ha ido con las últimas ventoleras». La escalera está destrozada y tampoco se ha restituido la puerta de la galería de la planta de arriba, que separa estas viviendas del resto y que se retiró en su día para instalar el apuntalamiento.

Afectadas 13 viviendas de las 20

«Está todo manga por hombro, es un desastre y no sabemos si realmente estamos seguros». Aunque la casa de paso tiene 20 viviendas en total, la zona afectada concentra 13, de las cuales ocho son propiedad de una sola persona, que ostenta el cargo de presidente de la comunidad. Según los inquilinos y algunos propietarios consultados, gran parte de la situación se debe a «la dejadez y abandono» de este señor, el único de los propietarios que vive en el inmueble y que, cuando hay un problema, «mira para otro lado», afirman. Así, explican que la cerradura de la puerta de entrada está rota desde hace tiempo y «aunque el resto de propietarios paga puntualmente la comunidad», afirman, no la cambia sino que «abre y cierra la puerta a deshoras, exponiendo a todo el mundo a que se cuelen en el edificio». Una de las inquilinas ha contratado un servicio de seguridad «porque ya intentaron entrar en mi piso», explica.

Tampoco hay limpieza de las zonas comunes ni iluminación en las galerías y hace unos días el presidente «avisó a algunos vecinos de que nos van a cortar el agua porque hay quien no la paga». Según Carmen, «una persona obliga a todo el mundo a vivir de mala manera» y advierte de que «si nos cortan el agua, denunciaremos para que pongan contadores individuales porque no podemos pagar justos por pecadores». Varias de las viviendas que son propiedad del presidente están habitadas, pero la relación con los demás no es muy fluida y el resto de vecinos desconoce si están al corriente del pago de las cuotas comunes o no.

Este periódico ha intentado recabar la versión del presidente, que se negó a intercambiar palabra sobre este asunto. Los vecinos desalojados aseguran sentirse «ninguneados por una persona que actúa como si todo el edificio fuera suyo y que, al tener la mayoría de los pisos, no se va de la presidencia porque no quiere». En esta situación, uno de los propietarios ha contratado a una abogada, que estos días está estudiando la documentación aportada para saber si ha habido alguna irregularidad en la ejecución de las obras, quién es responsable de que se hayan quedado a medias y cómo proceder para subsanar las deficiencias del inmueble. Un año después del desalojo, la casa de paso sigue siendo un lugar poco habitable.