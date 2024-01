Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado este martes, junto a numerosos trabajadores del servicio de mantenimiento ante la puerta del edificio de Gobierno del Hospital Reina Sofía para denunciar “la situación de abandono y consiguiente privatización que sufre este servicio” en dicho hospital, según señalaron.

La concentración se ha repetido en hospitales de todas las provincias andaluzas donde los sindicatos indican haber observado la misma tónica de comportamiento de la Administración, “en procesos de dejación de estos servicios que conducen a la privatización de los mismos ante las numerosas demandas que estos centros sanitarios adquieren a lo largo de los años de reformas y arreglos producidos por el uso continuado y por el mismo paso del tiempo, una privatización que no se traduce en un beneficio, sino en un perjuicio que ralentiza las soluciones por los trámites de contratación y que debilitan, y mucho, este servicio público fundamental en el perfecto funcionamiento de los engranajes de cualquier centro sanitario”, destacaron.

Valoraciones sindicales

La responsable de UGT SP en el Hospital Reina Sofía, María Eugenia Urbano, indicó que esta concentración se lleva a cabo para “exigir mejoras laborales para los empleados de mantenimiento, entre ellas la actualización de las bolsas de empleo para garantizar los principios igualdad, de mérito y capacidad, ya que, sin las bolsas actualizadas, que la última data del año 2021, se están lesionando derechos a muchos compañeros y, sobre todo, le están dando pie a la Administración, y está demostrado, que es una forma de privatizar”. Del mismo modo la representante ugetista subrayó que “a día de hoy hemos visto cómo se han perdido categorías, algunas de ellas un 70 por ciento, como calefactores, que ya no existen en el SAS, ya que se privatizó todo; albañiles cada vez hay menos, lo que es albañilería, acabados y obras, los antiguos pintores, ya prácticamente no están en la bolsa del SAS, lo que supone un enorme riesgo”.

El delegado de CCOO responsable del Hospital Reina Sofía, José Antonio López, criticó que "el SAS no reconozca la importancia del personal de mantenimiento". "Los está ninguneando, los está menospreciando al no aplicar la orden que distingue distintas categorías dentro de este colectivo, como electricista, fontanero, acabados, etc." y "esto no debería ser así porque la responsabilidad que tienen es muy importante".

Lamentan "la desaparición de categorías base"

Por otra parte, Urbano señaló que “desde UGT estamos viendo como el SAS está privatizando cada día más, y llama la atención cómo están desapareciendo categorías base como son los técnicos de acabado y construcción, los eléctricos o los fontaneros, y cómo están aumentando considerablemente las plazas de ingenieros”. Finalmente, la representante ugetista concluyó indicando que “nosotros no tenemos nada en contra de las empresas que vienen de fuera a trabajar, pero sí nos corresponde, y lo vamos a hacer, defender siempre lo público”.

El responsable de CCOO recordó que "desde hace años este colectivo se viene privatizando y además se han incorporado nuevos hospitales al SAS en la provincia que no cuentan con una plantilla mínima. Por ello, exigimos que se contrate a todo el personal necesario, que se cubran las bajas, las vacaciones, las jubilaciones; hay que mantener una plantilla estructural y en los hospitales donde no la hay, crear una plantilla mínima".