Francisco Mora, de Aceite de Lucena: «Este año las marcas están vendiendo más aceite»

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena y de la Cooperativa Olivarera de Lucena, Francisco de Mora, avanza que en la cosecha actual «se certificará más volumen de aceite que en la campaña 2022-2023. Esto significa que las marcas que están envasando con el marchamo de la DOP están vendiendo más».

En esta línea, al ser preguntado por el impacto de la subida de los precios en la demanda de este producto, explica que las ventas se han reducido a lo largo del último ejercicio, pero esta tendencia no se ha percibido en los dos últimos meses.

Este profesional recuerda que España representa el 50% de la producción mundial de aceite de oliva y prevé que los precios se mantendrán elevados «mientras que se mantenga esta situación de incertidumbre meteorológica y no se garantice una cosecha media como la de años anteriores, cuando llovía». En cualquier caso, también augura que una vez que se interrumpa la sequía el cambio tampoco sería radical, dada la escasez de producto por las bajas producciones de las dos últimas campañas. «Aún lloviendo, el aceite disponible este año es menor que el año pasado. Los precios pueden tender a la baja, pero no mucho porque no habría aceite para abastecer el mercado. Tampoco puede bajar tanto que se recuperen los niveles de venta», matiza. Acerca de la situación de los agricultores, el presidente de Aceite de Lucena recuerda que los precios históricos no han llegado a todo el sector. «Hay agricultores y zonas que en los últimos tres años no han tenido cosecha. En amplias zonas de Andalucía tienen el 10% de una campaña normal. Eso está muerto», lamenta.

Frente al contexto actual, Francisco de Mora reivindica que «la estabilidad de los precios es buena para toda la cadena de valor y para el consumidor». En su opinión, un precio de 4 euros por kilogramo (la mitad que el actual) remuneraría la actividad de forma adecuada «con las producciones normales a nivel mundial», ya que el sector ha sufrido subidas de costes como la mano de obra y la energía.