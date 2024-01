El absentismo laboral, entendido como la ausencia del puesto de trabajo justificada o no, aumentó en torno a un 20% durante el año 2023 en Córdoba. En estos términos lo estima la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), cuya representante en la provincia, Inmaculada Rufián, afirma que las bajas provocadas por enfermedades comunes y accidentes no laborales «han crecido de forma exponencial y no damos abasto». Es la principal noticia de nuestro boletín hoy domingo, 14 de enero. Pero también destacamos, en deportes, la primera victoria del año del Córdoba CF en El Arcángel, ante el Intercity, para seguir en la zona noble de la tabla. Y en la crónica local, el acto de celebración del bicentenario de la Policía Nacional.