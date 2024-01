Nueva asociación contra el acoso escolar: en la lucha contra el 'bullying', la victoria es MIA

La hija de Pilar sufrió acoso escolar en dos ocasiones. La primera, con apenas 12 años, terminó como tantas veces, con la menor abandonando el centro escolar en el que había sufrido el bullying por parte de sus compañeros. En la segunda, Pilar y su hija ya tenían experiencia y pudieron reaccionar a tiempo antes de que el problema fuera a más. Por desgracia, no todas las familias saben cómo actuar ni a quién acudir cuando sus vástagos sufren el maltrato escolar. Y en no pocas ocasiones se enteran tarde. «La culpa por no darte cuenta a tiempo es muy grande», asegura ahora esta madre envalentonada que ha decidido dar un paso, o dos, adelante.

Relacionadas 48 centros cordobeses previenen el acoso escolar dentro del programa ConRed