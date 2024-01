«En Córdoba nos queda por avanzar aún en vehículos de emisiones cero»

Durante 2023 se ha registrado en Córdoba un incremento en las ventas de turismos y todoterrenos, después de varios años de pérdidas, influenciadas principalmente por la pandemia. Los concesionarios cordobeses vendieron durante el pasado año 6.503 turismos y todoterrenos nuevos, lo que supone una mejora del 8,06% respecto a 2022, aunque este incremento está muy por debajo del aumento registrado en España, que ascendió al 16,7%. El presidente de Atradeco, patronal del sector de la automoción (talleres de automoción, concesionarios y actividades afines) en la provincia y de la nueva patrona andaluza Faetam, Francisco Molina, analiza para Diario CÓRDOBA la situación de este ámbito empresarial.

¿Cómo valora el incremento de ventas en turismos y todoterrenos que se ha producido durante el año que acaba de terminar?

Tanto a nivel nacional como provincial se ha producido una subida de ventas, la cual es positiva, pero los datos reflejan que seguimos estando por debajo de los niveles de compra prepandemia. Con esto quiero decir que, aunque los datos últimos son buenos, hay que seguir avanzando hacia un parque de vehículos menos contaminante. En España seguimos estando por debajo en la venta de vehículos alternativos, que se sitúa en torno a un 20% en Europa, pero en nuestro país ese porcentaje es inferior. Nos unimos a lo que defienden las patronales de que es necesario sustituir planes como el Moves (programa de ayudas para desarrollar la movilidad eléctrica) por otro tipo de incentivos más útiles que animen a comprar vehículos eléctricos e híbridos y, lo más importante, que la concesión de esas ayudas se agilice para incentivar las adquisiciones.

¿Qué problemas, según su patronal, está teniendo el plan Moves?

El principal es que las ayudas del Moves se están pagando entre nueve meses y año y medio de retraso cuando se compra un vehículo, una demora que, lejos de incentivar pues desincentiva, haciendo recaer la carga burocrática en el concesionario. Si a un comprador particular o autónomo le rebajas 5.500 euros (cantidad que se concede si se entrega un vehículo antiguo para achatarrar), pero le obligas a adelantar de su bolsillo el pago de ese descuento mientras le llega la ayuda, finalmente el usuario tiene que disponer de ese dinero previamente, con lo que la ayuda ya no cumple la misión de incentivar la compra.

¿Y qué otros incentivos se podrían poner en marcha?

Si al potencial comprador de un vehículo nuevo no le proporcionas reclamos para plantearse adquirir turismos con emisiones cero tendrá menos tendencia a plantearse dicha adquisición. Desde nuestro punto de vista, lo más importante es el incentivo si se entrega un vehículo antiguo destinado al achatarramiento, para ir rejuveneciendo el parque; que se pague la ayuda al momento y que, además, se concedan ayudas para adquirir vehículos seminuevos, con tecnología alternativa híbrido o eléctrica de menos de 5 años de antigüedad, achatarrando uno térmico con 10 o más años.

En Córdoba, durante el pasado año, un 44,4% de los coches vendidos fueron de gasolina; un 43,1%, híbridos o eléctricos, y solo un 12,4%, de diésel. ¿Qué análisis puede realizar de esas cifras?

Durante 2023 en la provincia se vendieron un 30% más de vehículos eléctricos o híbridos, pero seguimos con un parque móvil alternativo que no es el de grandes urbes como Madrid o Barcelona, en las que la contaminación es más un problema y existen más restricciones. En Córdoba nos queda aún por avanzar en vehículos de emisiones cero, aunque también hay que matizar que los coches térmicos contaminan ahora un 80% menos que hace años. Nos ha sorprendido la desaceleración que se ha producido a final de año en la venta de vehículos en Córdoba, porque se esperaba llegar a una subida anual en las ventas de un 10% o incluso más y el resultado se ha quedado en el 8%, sobre todo por el bajo dato de matriculaciones de diciembre. Por eso, esperamos que en 2024 bajen los tipos de interés, existan nuevos incentivos para el rejuvenecimiento del parque automovilístico y se impulse el sector, ya que si no se venden vehículos nuevos, se verá afectada a su vez la actividad posventa y el sustento de 800 talleres de la provincia que dependen de que el parque móvil vaya renovándose para no llegar a las cifras negativas de 2008, que perjudicaron a los talleres, sobre todo ya en 2012.

Entonces, ¿cómo se encuentra en estos momentos el sector de talleres de reparación y de servicio posventa en la provincia?

Los datos no son buenos pues, aunque han registrado un incremento de actividad durante el pasado año, la misma no se ha visto reflejada en el margen empresarial ni en poder lograr una mayor competitividad. Esa bajada en el margen de beneficio se debe a que los pequeños talleres, que constituyen un 95% de todo el sector y son micropymes, debido a los desafíos tecnológicos y a los problemas de financiación a los que se enfrenta este ámbito empresarial, con tipos de interés muy altos y créditos muy caros, son menos competitivos. Existen unos 800 talleres en la provincia y Atradeco está ahí para apoyarlos en el reto de seguir mejorando en los próximos años. La realidad es que ha subido mucho el precio de los suministros, de los insumos y la financiación sigue siendo cara, de forma que, aunque los talleres hayan tenido más actividad, no la ven reflejada en sus cuentas de resultados. En cuanto a los concesionarios, les pasa igual en relación a las ganancias. Si los concesionarios no tuvieran un taller posventa al lado sufrirían. El taller posventa es el que otorga la estabilidad al sector del motor en Córdoba.

¿Qué opinión le merece a Atradeco que la zona de bajas emisiones en Córdoba capital coincida con la Acire?

Atradeco forma parte de la mesa de movilidad. El casco histórico de Córdoba es muy grande y las zonas Acire están diseñadas para reducir la contaminación. Por eso, el Ayuntamiento de Córdoba ha unificado la zona de bajas emisiones y la Acire. Desconocemos cuál será la política a partir de esa decisión, aunque lo que sí pedimos al Ayuntamiento es que las medidas que pudiera adoptar se consensúen con sectores empresariales como el nuestro, para que no se limite la actividad de profesionales que tengan que entrar por trabajo en esa zona, como fontaneros, repartidores, entre otros.

¿Sigue habiendo los problemas que existían hace meses de retrasos en la entrega de coches nuevos o para obtener repuestos por la crisis de suministros que hubo a nivel mundial?

Esos retrasos en la entrega de coches o para encontrar repuestos no se están notando en la actualidad en exceso y los tiempos de entrega son normales.

En su sector hace falta mano de obra cualificada. ¿Cómo puede solucionarse este problema?

Se está implantando en Andalucía el nuevo plan de formación profesional estratégico, que contempla un cambio en las titulaciones de FP; de FP dual y con alternancia y en la formación profesional para el empleo, incluyendo nuevas especialidades, adaptadas al nuevo paradigma del sector. Nuestros talleres precisan trabajadores y no cuentan con profesionales cualificados para incorporar. Los chavales que terminan la FP al uso no cuentan con la experiencia necesaria para ser productivos en una empresa desde el primer momento y eso provoca que al final no contemos con el personal que necesitamos. Desde la federación andaluza hemos transmitido la necesidad de contar con nuevos equipamientos para la formación y que el profesorado actualice sus conocimientos, potenciando la FP dual con periodos formativos en empresas, por lo que estas empresas puedan recibir determinados incentivos fiscales o de otro tipo. A medio plazo, entendemos que estas medidas pueden dar su fruto para que el alumnado esté más capacitado para incorporarse al mercado laboral.