El Ayuntamiento de Córdoba pedirá 100.000 euros de canon por ceder el estadio El Arcángel

El Ayuntamiento de Córdoba ultima el pliego para la cesión de El Arcángel en una nueva propuesta al Córdoba CF para que regularice su situación como inquilino del estadio hasta ahora en precario. El alcalde, José María Bellido, espera que en las próximas semanas el expediente administrativo que permita regularizar la cesión de este equipamiento municipal a la entidad blanquiverde esté listo. «Por nuestra parte el pliego estará preparado porque ya se está trabajado, se ha calculado la parte económica y ya estamos en el trabajo de diseñar el expediente, que además es muy parecido en cuanto a usos al que sacamos hace ahora dos años», explica el regidor en una entrevista con Diario CÓRDOBA recordando que este sería el segundo intento serio de ordenar la situación administrativa con la entidad empantanada desde hace más de 30 años.

Cabe recordar que en 2022, el Ayuntamiento presentó una propuesta de pliego de cesión que no fue bien recibida por los entonces responsables de la Unión Futbolística Cordobesa SAD. Las divergencias eran diversas e iban desde la duración del periodo de concesión del estadio --el pliego marcaba entonces 50 años, el club solicitaba 75--, al coste de las obras --el Ayuntamiento cifraba el coste en 12 millones, el Córdoba en «más de 16»--, pasando por los plazos de ejecución --de 18 meses en el pliego a 24 que plantea el club-- y el plan de usos al margen de lo deportivo --fundamentales en la viabilidad económica del club cordobesista en el futuro--. Aquellos fueron hace dos años los puntos más controvertidos que defendió el entonces presidente y consejero delegado del club, Javier González Calvo.

Nueva propuesta

El alcalde expresa ahora su deseo de que una vez se saque a licitación el nuevo pliego, el Córdoba CF esta vez sí acepte las condiciones planteadas por la administración municipal, propietaria del estadio, y se presente al concurso para poder poner fin a la irregularidad administrativa en la que ahora mismo se encuentra. «Sé que mucha gente puede no entenderlo, especialmente entre la afición del Córdoba de la que yo soy uno más, pero ahora mismo el Córdoba está en una situación irregular, está en precario, gratis por así decirlo, pero no tiene ningún título, con lo cual no puede invertir, no puede explotar, no puede arreglar nada, solo puede jugar al fútbol y todo lo que invierta en arreglo, por ejemplo, es a riesgo de que el día de mañana lo pierda y siempre tendría que darle permiso al Ayuntamiento previamente para hacerlo», defiende Bellido.

Sacando a concurso público la cesión del estadio, «el Córdoba CF o quien se presente va a tener que pagar una cuantía porque es un bien público que no se puede dar gratis», añade el regidor. «El sentido común indica que un estadio de fútbol lo querrá el club de fútbol, porque básicamente aquello es para jugar a fútbol, no para otra cosa, pero hay que sacarlo a concurrencia. Por eso confío en que el Córdoba, cuando vea el pliego, acepte las condiciones y se presente y acepte que hay coste económico asociado, porque yo no puedo dar gratis un bien que no es mío, que es de todos».

En esta línea, el alcalde insiste en que una vez que se regularice la situación, el club podría invertir en la mejora de las instalaciones, arreglar y explotar económicamente dentro del estadio los usos que permite Urbanismo que «son bastantes: hay usos que tienen que ver con usos comerciales relacionados con el deporte, igual que ocurre en la plaza de toros, que hubiera usos culturales, musicales o conciertos que se podrían dar si adaptara el estadio a la normativa que se requiere sectorial para esos usos. Es decir, que yo creo que para el Córdoba sería rentable».

La cuantía

El Ayuntamiento fijará una cuantía de aproximadamente 100.000 euros al año a cambio de la cesión del estadio. Es decir, que estaríamos hablando de unos 8.000 o 9.000 euros al mes, que es «algo razonable para un estadio», defiende el alcalde Bellido. En este sentido, argumenta que es un precio asequible «viendo cómo cuesta un alquiler de una casa o de un local comercial que en una zona buena de la ciudad tiene un coste alto. Nos estamos moviendo en ese terreno arriba o abajo, yo creo que es una cifra razonable, sobre todo porque permite obtener ingresos en la parte que el Córdoba debe aprovechar», concluye.