Los clientes de Emacsa, la compañía municipal de abastecimiento de agua, se llevarán una sorpresa en la factura de los próximos meses. Que nadie se alarme, no se trata de una nueva subida de precios como la ya anunciada hace unos meses, sino de algo más agradable: un cómic, que se enviará junto con el recibo como parte de una campaña de ahorro de agua.

El tebeo, de una sola página, recoge un decálogo con sencillas propuestas de ahorro del consumo basadas en el sentido común. No hay nada en las viñetas que un adulto responsable no conozca ya, pero es más complicado concienciar a los niños y jóvenes de cuestiones básicas como cerrar el grifo mientras uno se cepilla los dientes o no tirar papeles al inodoro. Por eso, el cómic está pensado especialmente para los más pequeños de la casa, sin desdeñar a los adultos.

La campaña

Presentación de la campaña ha sido presentada este martes por el presidente de Emacsa, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Jesús Coca, y el autor del tebeo, el dibujante cordobés Pepe Farruko, que publica habitualmente en medios como El Jueves y periódicos nacionales. "Queremos que los niños se sientan implicados", ha dicho el artista; "esta es una manera bonita de que la gente más joven empiece a comprender la necesidad de ahorrar agua", en palabras de Coca.

Además del buzoneo a través de la factura, el cómic también se insertará en prensa. El decálogo incluye medidas como ducharse en vez de bañarse; cerrar el grifo al cepillarse los dientes; reutilizar el agua de la ducha; colocar cisternas de doble descarga; o incluso emplear el agua de cocción para regar plantas. Y así hasta diez propuestas sencillas.

La sequía

Emacsa ya lleva unos meses aplicando medidas de ahorro de distintos tipos, sobre todo desde que se declaró en la ciudad el estado de alerta por la sequía. El objetivo final era reducir el gasto en un 10 por ciento de media, y parece que las campañas están funcionando. Coca ha indicado que el ahorro, dos meses después de la puesta en marcha de las medidas, alcanza al 8-9 por ciento. La nueva campaña puede ayudar a aumentar aún más la eficiencia en el consumo.

Pese a la mala situación hídrica en todo el país, Córdoba sigue resistiendo relativamente bien gracias a sus dos pantanos exclusivos (Guadalmellato y San Rafael de Navallana), que todavía disponen de unos 40 hectómetros cúbicos almacenados. Eso da para un año y 10 meses de consumo, en el hipotético caso de que en todo ese tiempo no llueva absolutamente nada.