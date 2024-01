La cesta de la compra se mantendrá pendiente del cielo en Córdoba

La meteorología y el precio de la energía y los carburantes son claves a la hora de analizar el valor de la cesta de la compra. Álvaro González Zafra, presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), apunta que «las previsiones y lo que se espera es la tendencia que se ha venido acusando en los dos últimos meses, hacia la moderación y la contención de los incrementos tan exponenciales del último año».

No se esperan bajadas acusadas, pero sí más contención en la subida. Como detalla González Zafra, la tendencia va hacia «el freno de los incrementos, al menos, por debajo de dos dígitos, teniendo en cuenta que el último mes consolidado estaba al 9% en alimentos».

El presidente de CAEA hace referencia a los «eslabones precedentes» que intervienen en la cadena de los productos alimentarios. Se puede vaticinar, solo, que esa contención en los precios seguirá en el inicio del año, pero hay cosas a las que es imposible adelantarse. En el eslabón de la producción, recuerda González Zafra, se han concentrado en 2023 «algunas de las causas que motivaron esa tormenta perfecta para el incremento de los costes». La guerra de Rusia y Ucrania, el incremento de las materias primas, el encarecimiento de la energía y los carburantes... A todo esto, incide González Zafra, se ha unido la sequía y unas temperaturas anómalas que han provocado que determinadas cosechas sean escasas y que, por lo tanto, hayan subido los precios.

Sobre esos precios en origen, el presidente de CAEA apunta que «no dependen de nosotros, sino de esos eslabones precedentes». Con ello, añade que «nuestros costes, como distribución mayorista y minorista, son un 70%-80% compra de mercadería, a los proveedores, eso es lo que marca el precio del producto. Es determinante lo que cueste antes» para lo que luego se encontrará la gente en los lineales del supermercado.

Tampoco se puede tomar como referencia para calcular los precios en el inicio del año, el final del anterior. Si por algo se caracteriza diciembre, sea cual sea la realidad que lo rodea, es por un encarecimiento de los productos (especialmente los frescos) de cara las fiestas navideñas debido a un aumento de la demanda. Por lo tanto, cuando pasen las fiestas, es decir, después de la celebración de los Reyes Magos, «se espera el descenso habitual de los precios», indica González Zafra.

Juan José Castro, presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, coincide en este punto aunque sí apostilla que cuando acaban las fiestas, normalmente, hay ciertos pescados que se encarecen y otros que se abaratan. Depende, y esto lo deja claro Castro, del nivel de pesca, pero hay ejemplos, como el salmón, que es un pescado que sube de precio cuando se acaban las precias.

Con respecto a los vaticinios para 2024, el presidente de los mayoristas del pescado cree que «no habrá fuertes subidas» y que «los precios se van a mantener durante todo el año», a excepción, finaliza, «de unos pocos artículos».

El IPC al cierre del año

Los precios subieron en diciembre un 3,1%, una décima menos que en noviembre, debido a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y la evolución de la electricidad. Según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado por el (INE), la tasa anual de la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- se moderó en diciembre siete décimas hasta el 3,8 %, la más baja desde marzo del pasado año. De vuelta al índice general, el INE avanza que la evolución de diciembre refleja, principalmente, la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la subida de diciembre del año anterior.

También influye la electricidad, cuyos precios aumentan menos que en diciembre de 2022. En sentido contrario, añade el INE, destacan los carburantes, cuyos precios disminuyen, pero con menor intensidad que el año anterior.