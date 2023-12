Hoy hemos perdido a Diego Jordano. Se va un hombre que ya en aquella época, cuando decidió dedicar su vida, su tiempo y su carrera a esto de la política, demostró ser un hombre diferente. Honesto, cabal, sincero, para algunos serio, pero con un fino sentido del humor. Un hombre con clase, con sensatez, que dejó su escuela en aquellos que lo conocimos desde la actividad política.

Con talante decidido durante su trayectoria política siempre vivió al servicio de los cordobeses. El Diego Jordano diputado nacional y presidente del PP de Córdoba no se dejaba llevar por los titulares. Siempre estuvo presto para defender sus ideas y su proyecto político, y supo hacerlo huyendo de lo que hoy es la práctica habitual de algunos: del populismo, de la mentira para ganar votos, de la estrategia para conseguir rédito a cualquier precio.

Diego no permitía que una mentira fuese más válida que la verdad, aunque la verdad no le diera votos. Diego defendía con argumentos y de forma rotunda aquello en lo que creía, pero sin aspavientos. Hombre tranquilo y gran pensador, nunca dejaba que algo que no tuviera valor, algo que no tuviese solvencia, algo que no estuviese apoyado en la verdad, le pudiera ser útil o le allanase el camino de esa política que él practicaba.

Córdoba tuvo la suerte de estar representada en el Congreso de los Diputados por un cordobés de altura, con las ideas claras, siempre al servicio de los cordobeses, y que siempre buscó lo mejor para Córdoba, para Andalucía y para España.

Fue un ejemplo para los que lo tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él nuestros inicios en esta vocación por la política que compartíamos, y su trayectoria siempre quedará en la memoria de muchos compañeros del Partido Popular de Córdoba.

Hoy ha fallecido Diego Jordano y es una verdadera una pena haberlo perdido tan pronto.

Descanse en paz.