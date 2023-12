«Córdoba necesita mucho más regadío, es fundamental para la agricultura»

El ingeniero agrónomo Antonio Luque (Málaga, 1958) preside el grupo alimentario Dcoop desde 2016. Si en lugar de mantener una conversación amable con este diario hubiese escrito su propia entrevista, uno puede imaginar que la palabra agua aparecería en mayúsculas y subrayada. Este empresario insiste en reivindicar avances que faciliten el acceso a este recurso centrándose, principalmente, en argumentos como la mejora de las producciones, la estabilidad en los precios de los alimentos, la rentabilidad de las explotaciones y, por ende, la fijación de población al territorio.

Dcoop emplea a más de 900 profesionales. Entre otras cifras, cabe destacar que integra a más de 180 cooperativas que, a su vez, agrupan a unas 75.000 familias de agricultores y ganaderos. Su principal actividad es el aceite de oliva, pero también trabaja otras como la aceituna de mesa, los vinos, los frutos secos (almendras y pistachos) y en ganadería, fundamentalmente, la leche de cabra, el porcino y el vacuno. Cereales y suministros (para abaratar los costes a los socios) completan el abanico.

Dcoop alcanzó en 2022 una facturación récord de 1.236 millones de euros. ¿Qué previsiones tienen para 2023?

Creo que vamos a estar por encima de los 1.400 millones de euros. Esto supone que volvemos a batir el récord. Es un año con los precios en el aceite de oliva altos y en las demás actividades seguimos creciendo.

Dentro de la cooperativa, Córdoba destaca por su peso tanto en aceite como en frutos secos.

Sí, Córdoba es la provincia con más volumen de facturación dentro del grupo. Aceite, frutos secos y aceituna de mesa es donde Córdoba aporta un porcentaje más elevado.

¿Se plantean la entrada de nuevas cooperativas al grupo?

Ahora mismo tenemos un debate sobre este tema. Hemos hecho unas inversiones muy importantes en mejora de producción y comercialización, y nuestra gente es más de la opinión de que a lo mejor no es necesario que se incorpore más gente o si lo hace, que sea poniendo el dinero que se atribuye al esfuerzo que se ha hecho por parte de los socios. Hoy por hoy nuestro crecimiento es probable que venga más por la línea de las actividades y las secciones nuevas, y en el aceite y la aceituna, por el crecimiento de nuestros socios.

¿Tienen algún proyecto de ampliación de las instalaciones?

En instalaciones hemos hecho muchas inversiones en los últimos años. En concreto, en la provincia de Córdoba tenemos la planta industrial que más empleo genera, que está en Monturque, en aceituna de mesa. También tenemos en aceite de oliva la refinería, Qorteba, en Alcolea. Teníamos el 50% de esa sociedad y este año hemos comprado el otro 50%. En plantas industriales tenemos en Villarrubia la de procesado de almendra, que es una de las industrias de almendra de más tamaño, probablemente, de Europa. Tenemos una fábrica de pistacho en Villa del Río y las inversiones previstas a corto plazo son alguna mejora o modernización en alguna de estas instalaciones.

Los últimos datos de exportación apuntan a una caída de actividad en Córdoba motivada, principalmente, por el aceite de oliva. ¿Cómo afecta esto a Dcoop?

El drama que tenemos en el aceite de oliva, la aceituna de mesa, los frutos secos y yo diría que toda la agricultura es el agua y la sequía tan tremenda que estamos padeciendo. Lamentablemente, las ventas de aceite tenían que caer porque no hemos tenido producción. Como Dcoop nos ha pasado igual. Nuestra producción media está en 200 millones de kilos, pero el año pasado tuvimos menos de 100 y este año vamos a tener menos de 100. Las exportaciones globales y las de Dcoop tienen que bajar sí o sí, porque no hay mercancía. Esta es la situación dramática que tenemos, que solo tiene una solución estructural a largo plazo que es agua.

Este descenso de la exportación de aceite puede compensarse con otros productos. Dcoop iniciará la exportación de almendra a China (siendo pionero en lograr permiso) el próximo enero.

Al estar diversificados en sectores como la almendra, hemos conseguido abrir una puertecita que esperamos que se haga cada vez más grande. Así como en aceite de oliva y aceituna tenemos cosechas muy bajas, pero unos niveles de precios medio-altos, altos, en almendra no tenemos grandes cosechas, pero además los precios no están altos. Para eso, es fundamental que consigamos consolidar esa puerta de venta a países como China, que no se había hecho nunca. Confío en que eso nos dé un poquito más de mercado y pueda mejorar la situación estructural del mercado de las almendras en este caso.

España importa almendra porque consume más de lo que produce. ¿Esto significa que Córdoba tiene todavía mucho margen para el crecimiento de este cultivo?

California produce el 85% de la almendra que se produce en el mundo y es verdad que hay muchos momentos donde España es importador. Pero también es verdad que en los últimos años y en los próximos años va a crecer mucho la producción de almendra en España y vamos a necesitar salida para algunos países como es el caso de China.

Ante la caída de la producción, ¿puede faltar aceite de oliva para el consumidor final?

Si continúan las ventas como han estado en estos meses anteriores, llegaría un momento que podría haber desabastecimiento. Pero los mercados no funcionan así. Lamentablemente, al no haber aceite, lo que ha pasado o está pasando es que el precio sube, tienen que bajar las ventas y eso se regulará. Habrá un momento en que se venda la producción que tengamos. Significará que el precio para los consumidores ha subido mucho y es una situación preocupante, que nos tiene que hacer pensar en el futuro qué alternativas deberían plantearse para que esto no sucediera. Llegará un momento, ojalá cuanto antes, que volverá a llover y tendremos una producción muy alta de aceite, y vamos a tener una salida muy baja, porque son las que hemos podido tener. Eso nos llevará a que, durante un tiempo, porque el consumo puede tardar meses y a lo mejor años en recuperarse, podemos tener una situación de precios muy complicada.

¿Es posible que los precios del aceite de oliva sigan subiendo?

Los precios tienen que llegar al nivel suficiente para que baje el consumo y se consuma lo que tenemos. Si al precio que estamos cae el consumo lo suficiente, no subirán más. Si no cae, tendrán que subir más hasta que caiga el consumo.

Y sin embargo, el sector necesitará tiempo para recuperar a los consumidores.

Va a costar tiempo. El consumidor que ahora deje de consumir en cualquier lugar del mundo, cuando el aceite de oliva se ponga en unos precios más normales, probablemente al día siguiente no va a comprarlo, a lo mejor tarda un tiempo. Podemos tardar uno, dos o tres años en recuperar a ese consumidor.

¿Tras el pico histórico de precios, la caída será muy significativa?

Sin lugar a dudas. Siempre que llueva mucho. Los agricultores, en Andalucía sobre todo, en Córdoba, lo que más necesitamos para poder vivir dignamente es agua. Hay que buscar la manera de que tengamos acceso a agua y que no tengamos estas fluctuaciones de producciones.

En los últimos días se están conociendo intervenciones de la Guardia Civil por posibles fraudes con la mezcla de aceite de oliva. ¿Estos hechos perjudican a todo el sector?

Deben coger y meter en la cárcel, si hay que meterlo, a quien cometa fraude. Si un kilo de aceite de oliva vale en origen ocho euros, por decir algo, un kilo de girasol vale un euro y pico, y un kilo de aceite de orujo vale tres euros, las tentaciones son muy grandes. Mezclar aceites es lo más preocupante que hay en el tema de la calidad, es lo que más me preocupa, que se engañe al consumidor. Es bueno que lo cojan y que actúe la Justicia.

Usted lleva años reclamando una buena gestión del agua, pero se sigue hablando de iniciativas como los trasvases, las aguas regeneradas, la desalación... ¿Se ha avanzado algo?

Por lo menos, ya hay autoridades que son conscientes del drama, ya es un paso. Pero en España hay que colgar las directrices políticas en la percha antes de entrar al despacho donde se pueda discutir y plantear las soluciones. Hay que volver a hablar de pantanos, de trasvases, de aprovechamiento de las aguas depuradas, de desaladoras, de mucha infraestructura. Igual que tenemos autovías y autopistas, necesitamos buenas comunicaciones hidráulicas. Es fundamental si no queremos que mucha agricultura se abandone y que mucha gente tenga que abandonar nuestros pueblos. El agua no se gasta, se invierte para producir alimento. Si queremos un precio asequible de nuestros alimentos, una calidad buena y que se produzcan de una manera sostenible, el agua es pieza clave.

¿Cómo valora la falta de agua en el norte de la provincia?

Es un ejemplo de lo que estoy diciendo. En el norte de la provincia de Córdoba la situación está siendo todavía más dramática. Hay empresas importantes, que son cooperativas, que ha habido momentos que hemos tenido que poner las cisternas para que les pudiera llegar agua a la industria. Hay otras zonas de la provincia donde deberíamos tener más hectáreas de regadío. Oigo a los responsables decir: «No puede haber ni una hectárea más de regadío». Mire, sí, el futuro de la agricultura va a ser con agua. Sin agua no va a haber agricultura, será muy difícil que se mantenga. Hay soluciones, es verdad que no para mañana, pero si lo queremos para dentro de tres o cinco años, hay que hacerlo ya.

¿Ustedes, los empresarios, se sienten escuchados por las administraciones públicas?

Sinceramente, no. Nosotros sentimos que llegan nuestras palabras, nuestras peticiones, pero una respuesta con la agilidad suficiente, hoy por hoy, la verdad es que no la tenemos. Y es lamentable. Cuando alguien lea esto dirá: «Bueno, pero es que no es nuestro, es de los otros». Y yo digo: es de todos. Estamos perdiendo demasiado tiempo.

Córdoba es la provincia que tienen más capacidad de almacenamiento de agua y sin embargo dispone de menos regadío que otros territorios de la comunidad autónoma. ¿Está recibiendo un trato injusto?

Córdoba, igual que muchas zonas de Andalucía, necesita muchas más hectáreas de regadío. Los agricultores nos tenemos que dar cuenta de que el agua tiene un precio, que tiene que ser suficiente para poder continuar invirtiendo en infraestructuras, pero también que sea un precio asequible. Córdoba tiene mucho trabajo por delante. El agua es fundamental para los agricultores, pero es fundamental también para la industria, el turismo, para todo.

¿La leche y el ibérico han dado pasos en la consecución de precios justos?

En Córdoba tenemos una cooperativa que es líder en esto y están haciendo las cosas bien, y en los últimos meses la situación ha ido a mejor. Tanto en el sector lácteo como en el porcino ibérico no han ido mal las cosas. Probablemente, tenemos que seguir trabajando, sobre todo, para conseguir una estabilidad, que no tengamos fluctuaciones de precios. Gracias a la cooperativa que tenemos en el norte de la provincia, el sector lácteo y el ibérico nos pueden dar alegrías, sin lugar a dudas, en los próximos meses y años.

En el grupo alimentario que preside desarrollan iniciativas para fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en las cooperativas. ¿Cómo observa el relevo generacional?

Ahí tenemos un problema importantísimo, tanto para la incorporación de la mujer en el mundo agrario y en el mundo cooperativo, como para la incorporación de los jóvenes. Para esto inclusive uno de los factores clave es el agua. ¿Cómo se facilitaría que se incorporaran más mujeres y más jóvenes a la actividad? De alguna manera, cuando tuvieran una cierta garantía de rentabilidad adecuada y cierta estabilidad. Es fundamental defender la imagen del agricultor, la sociedad debería ser consciente del papel y de la importancia que tiene el colectivo.