Para que todos sientan el calor

Días para celebrar en familia como Nochebuena y Navidad se vuelven, a veces, un poco más amargos por diversos motivos. Hay quien no pasará una de las noches más especiales del año al calor de un hogar y tendrá que hacerlo en una cama de hospital, bajo un cartón en la calle o en casa pero sin recursos ni comida que llevarse a la boca. No obstante, el tejido asociativo de Córdoba y las personas voluntarias y más solidarias que han aportado su granito de arena estos días y se han encargado de que esto no sea del todo así y que las personas con menos facilidades también tengan un motivo para celebrar.

Son personas con voluntad y ganas de ayudar a los demás, como el club Cocinillas CCF, que un año más se adentra, desde bien temprano, durante el día de hoy, en la ardua misión de elaborar 530 menús que se distribuirán mañana a las familias con pocos recursos de la ciudad. El colectivo ha aumentado el número de menús este año, para llegar también a las personas sin hogar que recibirán menos atención al ser domingo, según ha explicado Paco López-Cordón, uno de los promotores de la iniciativa. Un total de 29 voluntarios pasarán la mañana de hoy en la Hacienda Santa María cocinando la propuesta, que este año se compone de aceitunas y empanadillas de atún, como aperitivos; ensalada cocktail de marisco, como primer plato; pollo relleno con arándanos y queso de cabra, con salsa Pedro Ximénez, como segundo plato y, de postre, fruta, dulces navideños y peladillas. También ofrecerán agua, zumo, batido y pan. Los platos se entregarán mañana a Prolibertas (Comedor Trinitarios), Casa de Acogida Madre del Redentor, Hogar Sí, Fundación Don Bosco, Delegación de Cáritas en Parroquia San José y Espíritu Santo, Delegación de Cáritas en Parroquia Jesús Divino Obrero, Delegación de Cáritas en Parroquia Santa Beatriz de Silva. Y, además, a 40 receptores sin techo en diferentes puntos indicados por Cruz Roja. Cena navideña Estos no serán los únicos menús especiales que se repartirán a familias desfavorecidas. Voluntarias de la Cocina Abierta del Rey Heredia repartieron ayer alimentos a las familias que atienden para que puedan elaborar sus propias comidas navideñas; los usuarios de Casa de Acogida Madre del Redentor, la Residencia San Pablo y el ala de Baja exigencia de Cáritas disfrutarán de un menú tanto en Navidad como en Nochebuena, en este caso donado por un empresario que no ha querido desvelar su identidad. También tendrán una cena especial los usuarios internos de Aperfosa y los usuarios alojados en el recurso hotelero de Accem en Córdoba. Asimismo, las personas que por falta de salud tendrán que pasar la noche en un hospital tendrán también alimentos algo más diferentes a otros días y propios de las fechas, siempre que su dieta se lo permita, en los hospitales San Juan de Dios, Quirónsalud y Reina Sofía. En el hospital público, además, vienen organizando estos días actividades para todas las edades, desde los más pequeños a los adultos que necesitan que le alegren su visita al centro hospitalario. Ayer, el coro Gospel ofreció por las distintas estancias del hospital un recital de villancicos que ambientó a pacientes y sanitarios.