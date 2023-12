Trabajar por la sostenibilidad y por el cambio del planeta va ligado con el inconformismo y para el premiado especial en los galardones al Desarrollo Sostenible, Alberto Redondo, a la vocación. Todos los valores que encarnan proyectos como los documentales del profesor de Zoología de la UCO y todos los premiados este miércoles nacieron porque «es algo que nos mueve» y «totalmente vocacional».

En su caso, reseñó que esta pasión se la transmitió su abuelo, que, según recordó, fue, además, corresponsal de Diario CÓRDOBA de Bujalance. «Fue el que a mí me pasó esta pasión por los documentales. Él fue el que a mí me enseñó a capturar mariposas, fotografiarlas». También mencionó como ejemplo a su madre, que pudo darle clase en el colegio. «En nuestro origen está querer hacer estas cosas», aseguró. Además de la vocación a la hora de afrontar sus trabajos, apeló a la emoción y la sensibilidad para transmitir conocimiento. «Los argumentos no son suficientes, hace falta también emoción porque si no hay emoción no se mueven las cosas», y de ello se encargan los documentales, según precisó.

En cuanto a su última película, Caballos, se congratuló de «ver la emoción en las caras de la gente» cuando termina de verla y justificó la relación de la misma con el cambio climático. Explicó que Caballos muestra una historia rodada en Mongolia que refleja la relación entre humano y caballo y águilas que usan para cazar, algo que define como «muy sostenible» porque las cazan y las vuelven a soltar con 7 años. La trama incluye la historia de un águila que quieren presentar a concurso y que no puede volar por el calor, derivado del cambio climático.

Por otro lado, en nombre de todos los premiados, Redondo agradeció en el acto el apoyo que supone para las iniciativas verdes y sostenibles la visibilidad con iniciativas como los Premios al Desarrollo Sostenible. El profesor de Zoología apuntó que «por mucho que trabajemos nada sería posible sin visibilidad». Agradeció, a su vez, el apoyo de la UCO para poder hacer documentales y trasladarlos a su alumnado.

'Caballos', en el cine

El documental Caballos de Alberto Redondo, profesor de Zoología de la Universidad de Córdoba y galardonado especial en los Premios al Desarrollo Sostenible de Diario CÓRDOBA, se estrenará en los cines la próxima semana. En Córdoba se podrá ver, según anunció ayer el director de la película en el acto de entrega de los galardones, en Cines Axión, ubicados en el Centro Comercial El Arcángel, a partir del próximo 27 de diciembre. Redondo informó de que estará disponible durante todas las fiestas navideñas a partir de ese día.

Las entradas para la primera sesión, el miércoles a las 18.30 horas, se pueden adquirir a través de la página web de Cines Axion y también en taquilla. Según Europa Press, se podrá ver también en los cines de las principales ciudades españolas. Caballos muestra la relación entre los caballos y las personas. «Sin los caballos, los humanos no hubiéramos llegado a ser lo que somos». «Nuestros corazones siguen latiendo juntos, a pesar de que cada día estamos más separados», aseguró el director, quien añadió que vivimos en una era postcaballo.