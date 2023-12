La empresa municipal de aguas de Córdoba Emacsa no prevé, de momento, aplicar ninguna medida de ahorro de agua en la capital como cortes o bajadas de presión. Así lo ha asegurado este martes el presidente de la empresa, Jesús Coca, durante el balance que ha realizado de los seis meses de trabajo que lleva tanto al frente de Emacsa como de la Delegación de Contratación.

Coca ha explicado que la ciudad se encuentra ahora mismo en el mismo nivel que en noviembre, es decir, en estado de emergencia. El presidente de Emacsa ha reconocido que "necesitamos que llueva mucho", tanto como lo necesitan el resto de territorios andaluces.

En el caso de Córdoba, según Coca, la situación de agua embalsada es mejor que otras ciudades andaluzas con capacidad todavía de suministro para un año y unos ocho o nueve meses.

El presidente de la empresa pública ambién ha incidido en el hecho de que en estas fechas se consume menos agua que en verano, y hay que tener en cuenta que algo ha llovido. En este punto, ha agregado que "lo que hemos consumido es lo que ha llovido".

Llover tiene que llover. Esto sí lo ha dejado claro Coca, que ha detallado que "si no llueve en primavera o invierno tendremos un problema, no nosotros, sino toda Andalucía" y que entiende que pese a tener reservas para casi dos años eso "no significa que no estemos preocupados".

Balance

Sobre el trabajo realizado estos seis meses, Coca ha resaltado varios proyectos, como el inicio de las obras del primer tanque de tormentas. La infraestructura que ya se está construyendo en el Balcón del Guadalquivir se encuentra el 5% de ejecución, tras iniciarse los trabajos en septiembre, por lo que ha asegurado que el ritmo de trabajo es el establecido.

También ha avanzado que ya se trabaja en el inicio de los estudios para implantar un sistema de aguas regeneradas. Este sistema, que en Andalucía, ahora mismo, solo aplica Almería, permite regenerar el agua usada y va más allá de la depuración porque se emplearía agua que ahora mismo se vierte al río. Coca ha explicado que no es un proyecto que pueda ponerse en marcha en un corto periodo de tiempo y ha concretado que todo el sistema de tratamiento se haría en la estación depuradora principal, la de La Golondrina.

Sobre esta estación, Coca ha avanzado que para 2024 el objetivo es crecer en un 20% en cuanto a autoabastecimiento energético del edificio, de forma que se alcanzaría el 60% en este sentido teniendo en cuenta que ya se logra el 40%. También para 2024 se trabajará en el nuevo depósito para Cerro Muriano.