La hostelería rechaza la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

Hace una semana, la ministra de Sanidad, Mónica García, dio a conocer algunas de las prioridades que marcarán la legislatura que acaba de empezar. Entre ellas, se encuentran endurecer la ley antitabaco para combatir los índices de tabaquismo, con medidas como la prohibición de fumar en las terrazas y la equiparación de los cigarrillos electrónicos y los vapers al tabaco convencional.

El rechazo a esta propuesta por parte del sector hostelero de Córdoba es unánime. El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, cree que una medida de este tipo sería un nuevo descalabro para los negocios, además de «un sinsentido, ya que esto supondría que el cliente podría fumar de pie, a un metro de la terraza, pero no sentado». Según Guerrero, «en las terrazas, hay una mayoría de usuarios que son fumadores y no hay quejas de otros usuarios porque no afecta al resto, ya que están al aire libre». Sin embargo, afirma que «prohibirlo supondría un perjuicio para bares y restaurantes del 30% de los ingresos que llegan del consumo en terraza». En la misma línea se manifiesta el presidente de Horeca, Miguel Ángel Morales. «La hostelería es un negocio que ofrece puntos de reunión para amigos o empresas en un ambiente distendido en el que la gente acaba fumando --explica--. Hace años fuimos reticentes a la prohibición en el interior de los locales, que llevó a muchos a la ruina, pero lo de las terrazas es rizar el rizo y carece de sentido». Alberto Rosales, del Grupo Puerta Sevilla, afirma que «no está claro que aislar a los fumadores sea la mejor medida para reducir el consumo del tabaco» y coincide en que «prohibir fumar en una terraza supone prohibir a la gente que fume sentada porque si se levanta puede hacerlo al lado». Además, plantea que «este tipo de propuestas hay que consensuarlas con el sector antes de imponerlas». Para Sergio Rodríguez, del grupo Carbonería, «es una forma de coartar libertades que no tendría ningún efecto sobre el consumo». En su opinión, «si lo que quieren es que la gente no fume, que se prohiba el tabaco, pero prohibir que se fume en una terraza es ridículo y populista».

El tabaco, detrás del alcohol

Por detrás del alcohol, el tabaco es la sustancia psicoactiva más consumida en España entre la población de 15 a 64 años, con una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 69,6%, según los datos del informe del Observatorio de Adicciones de 2023. El 33,1% de las personas fuma tabaco a diario y el 2,9% inició su consumo durante el último año, siendo superior el número de hombres que iniciaron el consumo que el de mujeres. Entre los consumidores de tabaco a diario, un 64,2% se han planteado dejar de fumar, siendo las mujeres las que en mayor medida se lo han planteado. No obstante, cabe destacar que, menos de la mitad de estos individuos lo ha intentado dejar. También se aprecia un incremento en el número de usuarios de cigarrillos electrónicos, de los que cerca de la mitad lo hacen motivados por reducir el consumo del tabaco, o incluso para dejar de fumar, una tendencia que aumenta a mayor edad.

Los vapers, la iniciación al hábito para los menores El descenso registrado en el consumo de tabaco convencional ha dado paso a un nuevo producto que, igual que en los inicios del tabaco, se vende desde el falso mito de que son inocuos o menos perjudiciales que los cigarrillos. Sin embargo, según los expertos, son una forma de iniciación al hábito de fumar con efectos muy nocivos, que el Gobierno central y la Junta de Andalucía pretenden paliar poniendo coto a su venta. Según el médico escolar Rafa Marcos Sánchez son una forma de iniciación al tabaco, pero aún «no hay evidencias sobre los efectos nocivos a largo plazo que produce su consumo». En este contexto, aboga por la prevención para lo cual cree que es necesario «ofrecer información a las familias de los posibles riesgos de la salud, ya que hay quien lo regala como un juguete a edades muy tempranas».



Cae la venta de tabaco y sube la de picadura de liar

La venta de cigarrillos cae en Córdoba mientras sube la de picadura de liar. Hasta octubre de este año, los cordobeses compraron en los estancos 26.279.344 de cajetillas de cigarrillos, un millón menos que el año anterior, cuando se vendieron, según datos de Tabacalera, 27.323.945 cajetillas. Sin embargo, el consumo de picadura de liar creció levemente, pasando de 73.074 kilos en 2022 a 74.365 en 2023.

Según el Observatorio de Adicciones, por el tipo de cigarrillos consumidos, puede afirmarse que la mayoría de los fumadores siguen siendo fieles a los cigarrillos de cajetilla que representan un 72,3% del total, frente a un 18,9% que se ha apuntado a fumar picadura de liar y un 8,8% restante, que fuma a veces de uno y otras veces del otro. Diferenciando por sexo, son las mujeres las que en mayor medida fuman cigarrillos de cajetilla. Además, hay que destacar que son los jóvenes los mayores consumidores de tabaco de liar.