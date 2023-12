El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha hecho públicas hoy las declaraciones de patrimonio y de intereses de los 29 concejales que integran el Pleno de Córdoba. De momento no se han publicado las declaraciones del personal directivo municipal, ni de los ediles y cargos salientes del anterior mandato. Las declaraciones se realizan según un modelo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que incluye el patrimonio inmobiliario, el saldo de sus cuentas, vehículos, las hipotecas, seguros de vida, acciones o planes de pensiones.

Los ediles cordobeses declaran ingresos y propiedades propios de la clase media o media alta. De los 15 concejales del PP, partido que gobierna en Córdoba, todos declaran tener un piso en propiedad o compartido con sus parejas, a excepción de Cintia Bustos, Jesús Coca (que no incluye en su declaración ningún dato económico o patrimonial, salvo sus cargos en otras entidades, según ha informado a CÓRDOBA porque se ha producido "un error" ya que él sí presentó la documentación) y Lourdes Morales. Además dicen no tener vehículos los populares Blanca Torrent, Marián Aguilar, Jesús Coca e Isabel Albás. La que más ingresos declaró en 2022 es también la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, y los que menos, Jesús Coca y Julián Urbano.

El patrimonio del alcalde

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), declara tener desde 2008 un piso, dos trasteros y un aparcamiento al 50% con su esposa con un valor catastral de 83.413 euros. En octubre del 2017 se añadieron a esta nómina con pequeños porcentajes de participación de dos casas de labor, un olivar de secano y una tierra calma en Lopera (Jaén). En 2010 adquirió un trastero más. Respecto a su declaración de 2019, la diferencia es que el alcalde ha adquirido un coche en en enero de este año (Mercedes), que se une a los dos que tenía ya (dos Volkswagen un Passat y Golf). Tiene dos préstamos, uno hipotecario al 50% con un importe de 10.147 euros, y otro para la compra de un vehículo de 33.059 euros. En su libreta de ahorro cuenta con un saldo de 30.028 euros, y tiene una segunda cuenta al 50% de 1.767 euros. Además de alcalde es colaborador honorario en Derecho de la UCO.

El alcalde declara como posibles causas de incompatibilidad que su cónyuge tiene participación en varias empresas mercantiles. Así es accionista con el 7% de Habis Salud Córdoba SL. desde abril del 2018; accionista con el 11% de Habis Salud Málaga SL; y accionista con el 10% de Eme Oposiciones SL. En su última declaración, el regidor del PP declaró haber tenido unos ingresos por rendimientos del trabajo de 63.551,16 euros brutos (58.651, 32 euros base imponible).

Por su parte, Salvador Fuentes, concejal y presidente de la Diputación de Córdoba, declaró en 2022 ,cuando era teniente de alcalde de Urbanismo, ingresos por 54.739 euros. Dice tener una cuenta con 103.172 euros de saldo, un Audi y dos motos, así como un piso y dos cocheras al 50% de 76.702 y 4.204 euros, respectivamente.

Empresarios y políticos

Blanca Torrent, primera teniente de alcalde, es una de las concejales con mayor patrimonio inmobiliario de la Corporación, ya que declara tener dos casas (adquiridas en 2017 y 2019 con un valor catastral de 98.237 y 75.460 euros), cuatro aparcamientos, tres pisos y un trastero, todos ellos al 50%.Además, posee acciones ligadas a sus empresas (solo supera el 10% del capital social en Aceitunas Torrent SL, con un valor de 91.352 euros) y declara tener una actividad al margen de la política en la empresa familiar Aceitunas Torrent, donde ostenta una dirección de área y es consejera y directora general. Además, tiene cuatro planes de pensiones en Caixa y un PIAS de algo más de 21.8000 euros. Por contra, tiene tres préstamos hipotecarios vinculados a su vivienda habitual (162.916 euros) y a dos viviendas más (100.780 y 20.648 euros). En 2022 declaró ingresos por 112. 275 euros, uno de los más altos de toda la Corporación.

Eva Contador ganó en 2022, cuando ya era concejala, 59.164 euros y declara un saldo al 50% de 46.079 euros. Posee un coche de marca Kia, tiene un plan de pensiones y también tiene participación en varias empresas: Medical Services Contador y dos más de creación en 2022 y 2023: Inversiones Camacho y Peña y Fondo Naranja. Declara como causa de posible incompatibilidad que su cónyugue es aadministradorde de varias empresas: Forsa Sur SL, Medical Services Contador y Costaya Technology Group. Tiene el 27,95% de una vivienda con piscina en Alcolea, un aparcamiento en Córdoba, así como un local comercial y una vivienda con trastero al 50%.

Por su parte, el delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, declaró unos ingresos de 59.598 euros; dice tener un saldo de 4.000 euros al 50%; dos vehículos (Seat y VW); tres préstamos: uno hipotecario (204.000 euros) y dos personales (10.000 y 60.000 euros; además de un plan de pensiones y participación en dos empresas Next Chap y CH Hostelera SL. En cuanto a patrimonio mobiliario tiene un piso y dos garajes al 50% y tres propiedades (garaje y dos locales comerciales) al 16,6% fruto de una herencia.

Fichajes de la empresa privada

De los fichajes que se estrenan en esta Corporación con el PP se encuentra Daniel García Ibarrola, exdirectivo de El Corte Inglés en excedencia forzosa desde su toma de posesión como concejal del PP. En 2022 declaró unos ingresos de 85.306 euros. En su declaración dice tener una vivienda en Córdoba adquirida en 2006, un plan de pensiones, dos vehículos (Range Rover y Volkswagen) y declara tener relojes con un valor de 60.000 euros. Declara tener 50.000 euros en una cuenta bancaria y un préstamo hipotecario de 80.000 euros.

Julián Urbano, delegado de Fiestas y Tradiciones, mantiene en activo su despacho de abogado, profesión que ejerce desde 1999, y es administrador de una explotación agrícola familiar (Urbano Sotomayor CB). Declara tener al 50% un piso (91.520 euros) y dos cocheras, una más al 100% y un trastero al 50%, además de una herencia yacente al 33.33% de 1.008.009 euros. Declara asimismo tener un seguro de vida de 120.000 euros, un plan de pensiones y un plan de previsión social, así como fondos de inversión en Cajasur. Tiene dos coches (BMV y Citroen), y una moto BMW. Por contra tiene suscrito un préstamo hipotecario para la cochera, un préstamo personal para comprar un coche y un aval. En sus cuentas, declara tres al 50, 66 y 25%, con 2.000, 179.409 y 30.553 euros respectivamente. Su IRPF de 2022 fue de 29.071 euros y declara que no tuvo retribuciones dinerarias por rendimientos del trabajo.

Miguel Ruiz Madruga, también nuevo en el Ayuntamiento de Córdoba, pero exalcalde de la ELA de Encinarejo, declara tener pìso al 50% (146.759 euros según el catastro) y un Audi A4. 15.682 euros de saldo y un seguro de vida vinculado a préstamo hipotecario desde 2006. En 2022 declaró ingresos por 47.415 euros.

Sin datos en la declaración

La declaración de Jesús Coca, delegado de Contratación, no incluye ningún dato de los requeridos, salvo su pertenencia a entidades como la Cámara de Comercio, Asfaco o la Plaza de Toros. También declara sus puestos de trabajo en la Universidad de Córdoba, donde da clases de Derecho, y en la Universidad Pablo de Olavide, además de ser abogado en activo. Según los documentos presentados por el exdirectivo del Córdoba CF no tiene ni viviendas a su nombre ni vehículos. En su declaración de 2022 declaró haber ganado 18.496 euros. Coca se ha puesto en contacto con CÓRDOBA para asegurar que presentó en tiempo y forma su declaración por lo que atribuye a un error quizá informático el hecho de que no se hayan grabado sus datos en el pdf publicado por el BOP.

Miguel Ángel Torrico, por su parte, ha adquirido un Nissan este último año y declara dos cuentas: una con 277 euros al 50% y una propia con 34.606 euros. Declara tener una vivienda (104.295 euros) y un garaje en Córdoba al 8%, así como una oficina con valor catastral de 41.694 euros. En 2022 declaró ingresos por valor de 63.867 euros.

Narci Ruiz ganó en 2022 38.956 euros, 11.192 euros de saldo en su cuenta, un Audi A3 y un seguro de vida de 70.796 euros. Además declara tener una vivienda en Córdoba (63235 euros), otra en Sevilla (37.931 euros), un trastero y dos plazas de aparcamiento.

Sin coches o sin piso

Cintia Bustos solo declara dos vehículos, ambos de marca Mercedes, y un préstamo personal de 1.137 euros. Dice tener un saldo de 2.768 euros y declaró en 2022 52.165 euros.

Marián Aguilar declara poseer un quinto de una casa adosada con valor catastral de 70.981 euros; un saldo en sus cuentas de 11.046 euros y un préstamo hipotecario de 54.000 euros. En su declaración declaró haber ingresado 54.568 euros.

Isabel Albás solo declara tener un piso al 50% de 150.000 euros de valor catastral y una hipoteca de 35.000 euros. En el saldo, apenas 600 euros y declaró haber ganado 61.667 euros en 2022.

Lourdes Morales declaró ingresos 61.800 euros, un saldo de 335 euros en sus cuentas y un Peugeot 208

Los concejales que ganaron más en 2018

El concejal que más ingresos declaró en su renta correspondiente al 2022 es Blanca Torrent con 112.275,08 euros. Frente a ella está el concejal Jesús Coca con unas retribuciones dinerarias por rendimiento del trabajo de 18.496,06 euros. Respecto a los que tienen más dinero contante y sonante en su saldo bancario destaca Salvador Fuentes co 103.172 euros de saldo. En general, los ediles declaran tener poco dinero en cuenta, y algunos como Isabel Albás (600 euros) y Lourdes Morales (335 euros) muy poco.