Empleada de hogar interna en Córdoba: "Si no tienes papeles, no puedes optar a otro empleo"

Diana llegó a España hace menos de un año. No dejó hijos atrás. Vino sola con la intención de prosperar y mejorar su formación en cuanto le fuera posible. En su país, es psicóloga y ha trabajado en centros de protección de menores, pero el sueldo que percibía por ese empleo cualificado era tan precario que, como muchas compatriotas, cuando tuvo la oportunidad, no dudó en abandonar su casa y sus raíces, en Latinoamérica, para probar suerte aquí. Una amiga le dio referencias para ocupar el puesto en Córdoba como empleada del hogar interna que ella iba a dejar y ahora trabaja en su lugar. «Vivo con una señora mayor con demencia senil y entre mis funciones están las de encargarme de la limpieza, la cocina, la administración de las compras, el control de la medicación y el paseo diario», explica.

Se levanta a las 7.40 horas y, tras el aseo personal, empieza una larga jornada que acaba en torno a las 23 horas, cuando la señora a la que atiende se va a dormir. «Duermo en el piso y tengo dos horas libres por la tarde entre semana y los sábados y domingos de 9.30 a 21 horas». No tiene contrato de trabajo ni cree que se lo puedan ofrecer y percibe un salario de 1.200 euros mensual más alojamiento y comida.

Según su relato, «si no tienes papeles no puedes optar a otro trabajo, por mucha formación que tengas en tu país de origen». Para Diana, de 33 años, el trabajo de empleada de hogar constituye «una oportunidad económica y una puerta abierta hacia el futuro», que ella quiere enfocar en especializarse en el área de Psicología. «Esa es mi meta aquí, mi formación», afirma convencida.

De momento, ese objetivo está lejos. «Llevo poco tiempo aquí y tengo que ahorrar para pagar la deuda que contraje para llegar a España y después, intentar conseguir mis papeles».

Dice que la señora a la que cuida la trata bien «teniendo en cuenta que ella no está bien mentalmente». A menudo la insulta o la menosprecia, algo que ella achaca a la demencia que padece. También percibe su desconfianza por el hecho de ser inmigrante. «Hay una chica española de ayuda a domicilio que la asea por las mañanas y el trato es distinto», explica, «intento no darle importancia, pero es difícil cuando te ves sola, lejos de los tuyos y sin un círculo social», señala afectada, «tengo experiencia en tratar a personas complicadas, pero en este contexto es más fácil que te mine la autoestima». No se plantea dejar el trabajo. «Me vería en la calle», recuerda, «a veces me siento atrapada pero necesito este empleo, así que intento hacerlo lo mejor posible para que estén contentos conmigo».