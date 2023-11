La Fundación Mapfre ha entregado en la mañana de este miércoles sus premios de inclusión laboral y social a empresas nacionales y locales que se hayan destacado por su compromiso con las personas más desfavorecidas, en un acto que ha contado con la presencia de la Infanta Elena, directora de proyectos sociales de la compañía.

Las empresas distinguidas han sido Carrefour, Pastelerías Roldán, Gestiplant SL, Notaria Rocío García Aranda-Pez, y Fábrica de Vidrio Jesús Marquez Esojo. También han recibido una mención especial la Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Down Córdoba, y Futuro Singular, por su apoyo constante al proyecto social de empleo que promueve la Fundación Mapfre.

Valoraciones

El alcalde, José María Bellido, ha manifestado que "para vanzar una sociedad debe hacerlo en igualdad, si no lo haremos por separado y habrá personas que se queden atrás. Si los proyectos no están abiertos a toda la sociedad no estaremos haciendo bien el camino. Caminando juntos podemos llegar más lejos y obtener unos logros mayores".

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, se ha preguntado "¿qué sentido tienen las administraciones si no apoyamos lo que de forma generosa hacéis? Somos parte de ese proyecto y tenemos que ir de la mano. Hacéis cosas que sin vosotros no serían posibles".

José Carpio, director territorial Sur de Mapfre, ha explicado que "el proyecto social de empleo persigue ofrecer nuevas oportunidades a personas en riesgo de excluisión social, oportunidades laborales para personas que lo tienen más difícil, con dispacadidad intelectual o problemas de salud mental".

Inclusión laboral

Marta Castillo, presidenta de Cermi Andalucía (plataforma en defensa de los discapacitados que actúa como interlocutor con las administraciones), ha apuntado que "Córdoba está destacándose por ser una ciudad inclusiva, no solo accesible", y ha recordado que "nosotros sabemos cuales son las necesidades y cómo podemos formar al colectivo para insertarlo en el mercado laboral. Por supuesto, las entidades privadas tenéis que abrir la puerta para que podamos acceder".

Durante su intervención Adrián Gutiérrez, jefe del área Acción Social de Fundación Mapfre, ha trasmitido su más sincera enhorabuena a estas entidades “por su implicación y compromiso con la contratación de personas en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social”. Un agradecimiento, ha señalado, “que se hace extensivo a las más de 13.000 empresas que actualmente participan en el proyecto social de empleo de Fundación Mapfre, del que se han beneficiado hasta el momento más de 12.454 personas en situación de desempleo o con discapacidad intelectual o enfermedad mental”.