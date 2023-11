El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO denuncia que la falta de personal está provocando que el servicio de radioterapia del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba no esté funcionando al 100% de su capacidad, lo que, de sostenerse en el tiempo, "terminará produciendo retrasos en la atención a pacientes oncológicos".

El delegado de CCOO en el centro sanitario David Sánchez explica que el servicio de radioterapia cuenta con cuatro unidades de tratamiento en las que se atiende a pacientes de Córdoba capital y de toda la provincia, algunos de los cuales realizan trayectos de más de una hora para recibir asistencia.

“Estas unidades de tratamiento han sido reemplazadas por otras de mejores prestaciones y durante el periodo de sustitución han estado ofreciendo tratamiento tres de las cuatro unidades, teóricamente, en turnos de mañana y tarde, aunque en numerosas ocasiones se ha cerrado el turno de tarde para poder afrontar los tratamientos los sábados, por lo que las unidades no funcionan a pleno rendimiento”, explica Sánchez.

Aunque ya están operativas las cuatro unidades, “la cuarta está cerrada a la espera de contratación del personal técnico especialista en radioterapia, lo que provoca la saturación de las otras tres unidades y, de seguir así, mucho nos tememos que comenzará a haber retrasos en la atención a los pacientes oncológicos, algo realmente muy grave, dado que no prestarle la asistencia adecuada y con toda celeridad puede suponer un agravamiento de la enfermedad y la merma de la calidad de vida de estos pacientes”, remarca el responsable sindical.

Por ello, la Sección Sindical de CCOO en el Reina Sofía vuelve a exigir a la dirección-gerencia del centro que todos los servicios tengan cubiertos el 100% de los profesionales, especialmente, servicios como el de radioterapia, "que soportan una enorme actividad asistencial". En este sentido, David Sánchez hace hincapié en que “CCOO ha manifestado en múltiples ocasiones que los criterios económicos no pueden primar por delante de la salud y que para el tratamiento de pacientes oncológicos no debería ser necesaria la aprobación de presupuestos para contratar a técnicos especialistas en radioterapia, ya que la inmediatez de su tratamiento es vital para estos pacientes y tampoco tiene sentido invertir en aceleradores para tenerlos inoperativos por no contar con el personal cualificado para su manejo”.