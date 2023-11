La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha tildado este martes los presupuestos municipales de 2024 como “los más antisociales e insolidarios de la historia” al no tener en cuenta al conjunto de la sociedad y, sobre todo, “ignorar y desentenderse de los más vulnerables”.

Tras haber analizado en profundidad el proyecto de cuentas locales de la capital para el próximo año, Moya considera que “el aumento de presupuesto en el área social disminuye prácticamente en todas sus delegaciones: en Mayores en un 7%, en Juventud en un 12%, en Cooperación y Solidaridad en un 35% y en Participación Ciudadana en un 24%”.

La edil se ha centrado en Servicios Sociales, delegación de la que el propio alcalde asegura que aumenta su presupuesto “en un alarde de contar medias verdades, que viene a ser lo mismo que mentir”. Así, ha afirmado que este aumento está única y exclusivamente ligado al aumento de presupuesto en dependencia, un presupuesto que obligatoriamente tiene que aumentar para dar cumplimiento a la última modificación legislativa que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto al número de horas a las que tiene derecho un usuario/a en función de su grado. “Estas horas prácticamente se han doblado, con el consiguiente aumento del presupuesto tanto estatal como autonómico que están obligados a hacer por ley”, ha aclarado.

En esta línea, ha añadido que “si restamos la subida que experimenta esta partida, el presupuesto de Servicios Sociales es exactamente el mismo que en 2023, al céntimo, pero el reparto ya no es el mismo”.

Por ello, ha dicho que “en una ciudad donde seguimos liderando el ranking en número de barrios en exclusión, donde las necesidades no disminuyen, sino que aumentan, no solo no se incrementa el presupuesto destinado a Servicios Sociales, sino que su distribución y reparto muestra una clara intención de externalizar servicios también en esta área”.