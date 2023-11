La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ana López ha tildado de “pose y brindis al sol” el plan municipal contra el cambio climático aprobado en el pasado pleno en el que se contemplan actuaciones para adoptar tanto en gestión del medio urbano, como en movilidad sostenible y gestión del medio natural. A su juicio, “viendo detalladamente el borrador de presupuestos para 2024, se nos antoja que este plan es asumido por el equipo de gobierno local como una exigencia legal y no como una convicción real de lucha contra los efectos del cambio climático”, por lo que lo ve “difícilmente asumible, sobre todo por la falta de dotación presupuestaria para ejecutarlo”.

La edil ha afirmado que “es necesario incluir presupuestos suficientes en las distintas delegaciones o departamentos municipales con competencia en esta materia”, pero que lo consignado para 2024 en estas áreas “se mantienen iguales o mínimamente incrementados con respecto al año 2023, lo que implica que las medidas de adaptación en los barrios y barriadas periféricas difícilmente se van a acometer”.

Así, ha comentado que no se logrará una disminución de los gases de efecto invernadero al menos en un 40% antes de 2030, ni incrementar las energías renovables hasta el 42% en 2030 o aspirar a tener un 100% de energía verde en un futuro próximo.

Zonas de Bajas Emisiones

“Hasta el momento, no se han instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos; la implantación de Zona de Bajas Emisiones es una quimera, ya que no se controlan vehículos que entran y es ínfima, dejando fuera a zonas con una cantidad ingente de contaminación por tráfico; ni existe un programa de viviendas municipales energéticamente eficientes, entre otras cuestiones”, ha comentado López.

Asimismo, ha detallado que no se han presupuestado la creación de comunidades energéticas, la optimización energética de climatización de edificios públicos o la instalación de placas fotovoltaicas. “El plan de movilidad urbana sostenible se encuentra obsoleto y es imprescindible su actualización; no existen protocolos de actuación ante riesgos de pobreza energética, fundamentales ante la situación de emergencia climática en la que vivimos; y ni que decir del Plan de ordenación del arbolado, que después de más de dos meses y el paso del temporal Bernard no sabemos en qué situación se encuentra”, ha enumerado la concejala.