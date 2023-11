La plataforma contra la violencia y el IAM piden más educación afectivo sexual y desde antes

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y el Instituto Andaluz de la Mujer parecen estar de acuerdo en que el motivo por el que el machismo sigue aumentando las cifras de mujeres asesinadas y las agresiones entre los más jóvenes está en la educación. Aunque la plataforma y la institución han sido consultadas cada una por su lado, ambas han hecho un diagnóstico parecido de las causas de esta lacra social y proponen medidas en el ámbito educativo que vayan dirigidas a la prevención.

Desde la plataforma, Rosa Quirós afirma que hay que actuar en los colegios y en los institutos y reivindica la implantación de una asignatura transversal de Igualdad que empiece a impartir desde Primaria, con contenidos adaptados a las distintas edades, que ofrezcan formación afectivo sexual que haga que los menores sean capaces de navegar con conocimiento de causa en las redes sociales, a las que se enfrentan actualmente sin herramientas suficientes. «Los talleres que se imparten puntualmente no son suficientes, sentimos que estamos luchando contra un maremoto achicando agua con una cubeta», sentencia preocupada. Para las feministas, «si queremos atajar el machismo y la violencia, hay que empezar por la educación y hacerlo es una cuestión de voluntad política».

También proponen desde la plataforma la regulación y vigilancia de los contenidos y el acceso de las redes sociales y el desarrollo del Pacto de Estado, aumentando la dotación de recursos de primera necesidad para las mujeres que quieren escapar de una situación de violencia machista. En este sentido, reclaman más recursos habitacionales y más empleo y formación para las mujeres.

Acudir a la manifestación del sábado 25

Para Quirós, también es muy importante la movilización social para visibilizar esta causa que afecta a toda la sociedad. «Lo que no se nombra no existe», indica, por eso llama a los cordobeses, hombres y mujeres, a acudir a la manifestación del próximo sábado 25 de noviembre, para mostrar el compromiso con la igualdad y exigir que no se produzcan retrocesos como los que se están viviendo en los últimos tiempos y que achaca en gran medida al negacionismo de la violencia de género. «Cuando acudimos a los talleres en los institutos, vemos cómo hay mensajes muy peligrosos que están calando entre los jóvenes», asegura. La plataforma cordobesa recalca que «hay que insistir en que esto no va de guerra de sexos sino de que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades». Para ello, aboga por dar ejemplos de «diálogo y la corresponsabilidad» tanto en los centros educativos como en las familias.

Para la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosario Alarcón, «la clave de la prevención está en la coeducación». En su opinión, «es una realidad que los menores están con el móvil desde muy pequeños, un arma peligrosísima a través de la cual reciben contenidos de pornografía desde los 8 y 9 años, según los estudios, y es de en el porno y no en la escuela o en las familias donde aprenden las relaciones afectivo sexuales y el papel de sumisión de la mujer o las prácticas sexuales peligrosas.

Para Alarcón, es necesario reconducir esta realidad «ofreciendo formación afectivo sexual lo antes posible para que cale el mensaje de que las relaciones tienen que basarse en el respeto, la libertad y la igualdad». También plantea la importancia de formar a los padres «para que puedan educar a sus hijos en igualdad y prevenir relaciones tóxicas». La coordinadora del IAM aboga por «regularizar la pornografía, que se consume sin ningún filtro a través de los móviles».

En cuanto a los asesinatos de mujeres, Alarcón puso el acento en «la denuncia» como instrumento con el que activar las medidas de protección de las víctimas y la «ratificación de la denuncia, que permite salvar vidas».

Mujeres en el entorno rural

Sobre el perfil de las víctimas, Rosario Alarcón explicó que la violencia machista se da en todas las capas de la sociedad, si bien aseguró que «hay que redoblar los esfuerzos para proteger a las mujeres del entorno rural, donde las ataduras sociales y económicas que impiden dar el paso de la denuncia son en muchas ocasiones más difíciles de romper».