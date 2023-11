Hasta 8 cordobeses huérfanos por violencia machista podrían recibir la nueva ayuda de la Junta

Hasta ocho menores cordobeses podrían recibir la nueva ayuda de 5.000 euros anuales anunciada por la Junta de Andalucía para los niños y niñas que se hayan perdido a su madre a manos de su pareja en un crimen machista. Según fuentes del Instituto Andaluz de la Mujer, desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse los datos, hasta ahora, ocho menores de la provinciase han visto en esta situación, de los cuales no han podido constatar cuántos siguen siendo menores a día de hoy y cuántos habrían cumplido la mayoría de edad y no podrían solicitar la ayuda. Los tutores de los niños deberán solicitar las ayudas para recibirlas aunque no podrán estar administradas por el autor del crimen machista.

Los huérfanos por violencia de género recibirán 5.000 euros de prestación al año en Andalucía De esos ocho menores, tres son los hijos de Juana María, la mujer asesinada en Pozoblanco este año. Las mismas fuentes indican que en los últimos diez años, 87 menores andaluces se han quedado huérfanos en las mismas circunstancias, 13 de ellos en el año 2023. La ayuda será compatible con otras cantidades previstas por el Estado y con la pensión de orfandad estatal. La coordinadora del IAM, Rosario Alarcón, ha destacado la importancia de esta medida para proteger a los menores, el eslabón más débil de la violencia, al tiempo que ha recordado que los asesinatos son solo la punta del iceberg. Casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados Prueba de ello es que, entre enero y septiembre de este año, un total de 192 víctimas de violencia de género, entre mujeres y niños, se han visto obligadas a alojarse en las 58 plazas que el IAM tiene en Córdoba para prortegerlas tras una agresión y que están distribuidas en casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados. Por los centros de emergencia han pasado 74 mujeres y 46 menores, en las casas de acogida han recibido a 29 mujeres y 36 menores y en los pisos tutelados a 7 personas, 2 mujeres y 5 menores. La plataforma contra la violencia y el IAM piden más educación afectivo sexual y desde antes