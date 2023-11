El secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Esteban Morales, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, han exigido este martes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que su presupuesto sanitario para 2024 "lleve en exclusiva el apellido de la pública" y que "cese el desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz y el desvío de recursos públicos a la privada".

Además, según ha informado el PSOE en una nota, han reclamado ante el Centro de Salud de Montilla al Ejecutivo que preside el popular Juanma Moreno "que dé una respuesta al compromiso que adquirió para dividir en dos" el Área Sanitaria Sur de Córdoba, "una para la Campiña Sur y otra para la Subbética".

A este respecto, Morales ha detallado las quejas que les hacen llegar los profesionales de los hospitales de la comarca, entre ellas que "los quirófanos permanecen cerrados meses y meses por falta de profesionales, o que las listas de espera para poder ver a los médicos de Atención Primaria se demoran hasta el filo de las dos semanas, mientras que en las especialidades no baja de los seis meses de espera".

Por eso, los socialistas no entienden "cómo Moreno se saca de la manga un Plan de Choque de 734 millones de euros y se lo da a la sanidad privada antes que fortalecer a la pública", añadiendo Morales que "lo hace después de haber despedido a 12.000 sanitarios y después de no haber renovado las bolsas de empleo en el SAS, porque lo que no hay en Andalucía son condiciones óptimas laborales para evitar que los sanitarios se vayan de aquí".

En este sentido, ha apelado a que el presupuesto andaluz para sanidad "tenga el apellido de la pública exclusivamente", al tiempo que ha rechazado que crezca el presupuesto en sanidad, "como alardea Moreno, porque en realidad crece un 0,5%, cuando la inflación está en un 3,5%".

"A nosotros nos parece que Moreno nos toma el pelo, y no vendrán mejoras ni inversiones para los hospitales de Puente Genil, de Peñarroya ni de Montilla, ni abrirá las urgencias del Hospital de Palma del Río, como tampoco hará los centros de salud de Adamuz, de Santaella o Iznájar, entre otros", resultando que, "teniendo más dinero, tenemos más problemas. Somos la comunidad autónoma con mayores listas de espera de toda España, con mayor gasto farmacéutico y menor gasto sanitario por habitante".

Por su parte, el alcalde de Montilla, el socialista Rafa Llamas, ha recordado que "han pasado dos semanas desde la manifestación popular que reivindicaba que se cumpliese con el acuerdo entre la Consejería de Salud y los sindicatos para la división en dos" del Área Sanitaria Sur de Córdoba, "así como el fortalecimiento de los hospitales de Puente Genil y de Montilla".

En este contexto, según ha subrayado, "no podemos permitir que se potencie la sanidad privada y concertada en detrimento de la pública, y mucho menos si comparamos los presupuestos, porque tendremos 46.700 millones de euros para 2024 frente a los 34.000 millones que teníamos en 2018, antes de la llegada del PP a la Junta", es decir "un 30% de aumento que debería de repercutir en la calidad de vida de los andaluces, pero no lo percibimos".